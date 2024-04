METEO SINO AL 17 GENNAIO 2024, ANALISI E PREVISIONE

Una circolazione ciclonica influenza il meteo su parte d’Italia, con una perturbazione il cui carico di precipitazioni si avverte più direttamente tra la Calabria e le due Isole Maggiori, oltre che parte della fascia meridionale tirrenica. Il resto della Penisola è coinvolto più marginalmente da quest’azione perturbata, con tempo nel complesso stabile.

Nel corso di venerdì l’area depressionaria progredirà ancor più verso levante per uscire di scena ed essere agganciata dalla vasta saccatura fredda presente sull’Europa dell’Est. Una residua instabilità interesserà l’estremo Sud e la Sicilia, mentre migliorerà sul resto d’Italia pur con nuove interferenze d’aria fredda richiamate dai Balcani.

Nel weekend è attesa una timida rimonta dell’anticiclone, che riporterà meteo più stabile un po’ ovunque e anche le nebbie in Val Padana. Il quadro più soleggiato potrebbe durare poco, con un nuovo cedimento della pressione già nel corso di domenica per via delle manovre legate ad una vasta area depressionaria fredda che riprenderà vigore sull’Europa Centro-Settentrionale.

Aria umida dai quadranti occidentali si farà strada verso le regioni tirreniche con delle piogge, in vista di un inizio settimana che risulterà instabile al Centro-Sud per via dei contrasti con un flusso d’aria molto più fredda in addossamento alle Alpi prima di scivolare verso i Balcani. Il freddo invernale si addolcirà totalmente nel corso della prossima settimana, con un forte rialzo termico al Centro-Sud.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 12 Gennaio: generalmente soleggiato al Centro-Nord, a parte nuvolaglia irregolare anche compatta sui versanti adriatici. Le precipitazioni persisteranno al Sud specie su Sicilia e Calabria, ma nelle prime ore del mattino anche sul settore meridionale della Sardegna.

Sabato 13 Gennaio: tempo stabile e asciutto, ma nubi in aumento su Liguria, Toscana e Sardegna con deboli pioviggini verso fine giornata su Alta Toscana e Levante Ligure.

Domenica 14 Gennaio: molte nubi sulle regioni tirreniche, con deboli piogge più diffuse in serata.

Ulteriori tendenze meteo: piogge e rovesci in rotta al Centro-Sud ad inizio settimana, mentre aria più fredda lambirà il Nord Italia con un temporaneo calo termico. Seguirà una fase più mite con l’arrivo di un fronte perturbato dalla Spagna.