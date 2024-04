Ricordare il passato è come aprire una finestra su un mondo che fu: una riflessione approfondita sul mutare del clima in Italia.

Il fluire incessante del tempo porta con sé cambiamenti sottili ma significativi nel tessuto della natura e della società. Un esempio eclatante di tale evoluzione è rappresentato dalle metamorfosi climatiche in Italia, in particolare riguardo al fenomeno invernale. Oggi, il nostro viaggio nel tempo ci conduce indietro, fino agli albori del Novecento, un’era nella quale il rigore dell’inverno era ben più pronunciato rispetto all’attuale. Era un’epoca in cui il freddo pungente e la neve decoravano abitualmente il paesaggio italiano, specialmente nelle regioni settentrionali. Per cogliere l’essenza di questi cambiamenti, è imprescindibile immaginare città come Palermo, oggi simbolo di un clima mediterraneo, che all’inizio del Novecento si tingeva di bianco almeno una volta all’anno.

Nel panorama climatico italiano, un inverno si eleva su tutti per la sua severità negli ultimi cinquant’anni: quello del 1985. Quell’anno ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva, particolarmente per il mese di gennaio, etichettato come il più gelido di mezzo secolo in Italia. Durante quel mese, la colonnina di mercurio sfiorò numeri da record, con temperature che si abbassarono fino a -28°C nella pianura bolognese e -25°C in Val d’Arno, in Toscana. Quel periodo vide un’Italia assediata dal freddo estremo, dal ghiaccio e dalle abbondanti nevicate, che immobilizzarono il paese per giorni.

Per comprendere appieno la portata di tale evento, è necessario partire da dicembre 1984. In quel periodo, l’Europa era sotto l’egemonia di un regime di alta pressione. La depressione islandese, confinata prevalentemente nell’Oceano Atlantico, influenzava solo marginalmente l’Europa centrale. In tale contesto, gran parte del continente europeo registrò valori di pressione atmosferica piuttosto elevati. In Italia, il mese di dicembre iniziò con un guasto atmosferico, soprattutto nel centro-sud, a causa di una depressione che si formò nel Mediterraneo.

Contemporaneamente, l’anticiclone russo estendeva la sua influenza sulla vasta pianura della Russia europea. I primi giorni del mese videro picchi di gelo particolarmente intensi nella regione del Mar Caspio. La Scandinavia, al contrario, rimase sotto l’influenza di correnti atlantiche umide e relativamente miti, che favorirono le nevicate solo sui rilievi.

Con l’avvicinarsi della seconda metà di dicembre, si assistette a un indebolimento della stabilità atmosferica. Tale fenomeno fu causato principalmente dall’azione di una depressione mediterranea che si intensificò intorno al 4 dicembre.

La prima metà di dicembre 1984 fu caratterizzata da un regime di alta pressione sull’Italia e su gran parte dell’Europa, ma non era un freddo di origine siberiana. Il vero gelo, quello che ha segnato la memoria collettiva, si manifestò più avanti. È intrigante osservare come fino a quel momento, la depressione islandese fosse rimasta relativamente debole, mentre la piovosità nell’area mediterranea si mantenne nella media. Questa osservazione ci conduce a una riflessione più ampia: talvolta, gli eventi climatici più estremi si sviluppano in maniera inaspettata, alterando radicalmente le condizioni atmosferiche e incidendo profondamente sulla vita di intere regioni. Questi cambiamenti, testimoni silenziosi di un passato che fu, ci offrono uno spaccato significativo sul dinamismo del nostro clima e sulla nostra comprensione di esso.

Parlare del gennaio 1985: una finestra su eventi climatici estremi e Cambiamenti Climatici

Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente consapevolezza dei cambiamenti climatici, ripercorrere gli eventi del gennaio 1985 assume un significato particolarmente rilevante. Questo periodo storico ci offre una preziosa prospettiva per comprendere meglio gli eventi meteo estremi che, secondo le previsioni scientifiche, tendono a manifestarsi con maggiore intensità rispetto al passato. Sebbene la loro durata possa variare, spesso queste condizioni climatiche si presentano in modo improvviso e con effetti definiti “esplosivi”. Ne sono esempio le recenti cronache che hanno riportato il brusco calo delle temperature in Asia centrale, con un abbassamento di ben 30 °C in poche ore. Questi fenomeni, che includono nevicate record e ondate di freddo estremo, sono accostati a situazioni di calore intenso e anomalie climatiche attribuibili sia a fluttuazioni naturali che ai cambiamenti climatici.

Il gennaio 1985 rappresenta un caso emblematico di freddo intenso, un fenomeno con un “tempo di ritorno” stimato tra i 30 e i 50 anni. Tuttavia, nel contesto attuale di cambiamento climatico, tali riferimenti temporali diventano incerti, con il clima che sembra agire in maniera impredictibile, preludio di un ulteriore riscaldamento globale.

Questo articolo non intende essere una previsione meteorologica, ma piuttosto un approfondimento sul clima e sugli eventi estremi legati al meteo, come quello del 1985. Di seguito, vi proponiamo un’analisi dettagliata di quel periodo straordinario.

9 gennaio 1985: una Giornata di Neve su Mezza Italia

Il 9 gennaio 1985 può essere considerato un giorno “interlocutorio”, sebbene abbia visto nevicate su gran parte dell’Italia, con temperature in Val Padana che hanno raggiunto i -10 gradi sottozero. Questo fenomeno, per quanto straordinario, era solo l’inizio di una serie di eventi ancor più intensi nei giorni a seguire.

Il Sud Italia in particolare dovette affrontare condizioni meteorologiche severe, con diffuse nevicate causate dal movimento verso sud della massa d’aria fredda e perturbata. A livello del suolo, una depressione interessava regioni come Lazio, Campania, Molise e nord Puglia, portando venti molto freddi da nord. Le isoterme mostravano temperature al di sotto dello zero su tutta l’Italia, compresa la Sicilia, a circa 1350 metri di altezza.

In questo scenario, Roma vide una nevicata di uno-due centimetri, mentre a Napoli i quartieri alti si coprirono di una decina di centimetri di neve. Anche l’Aquila e l’Umbria furono fortemente colpite, con accumuli significativi di neve.

Situazioni Estreme in Tutto il Paese

In Veneto, Venezia inclusa, si registrarono da 10 a 25 centimetri di neve. Anche la Sardegna fu interessata da una notevole nevicata, la più abbondante a Cagliari dal 1960 e a Carloforte da 50 anni. Firenze e Bologna furono tra le città più colpite, con quest’ultima paralizzata da una nevicata ininterrotta di 36 ore.

Le temperature in Italia mostrarono lievi rialzi locali, ma rimasero estremamente basse. Esempi sono Bolzano con -12/2,2°C e Milano con -11,2/-5,5°C.

Il Contesto Europeo e Mondiale

Anche il resto d’Europa era in balìa del grande gelo. In Francia, le temperature raggiunsero i -35°C nel Jura, e la Costa Azzurra fu paralizzata dalla neve. Situazioni simili si verificarono in Spagna, con Gerona che scese a -13°C. Curiosamente, in Groenlandia, la temperatura a Nuuk superò i valori medi mensili di 10-15 gradi.

In Svizzera, Ginevra e Zurigo registrarono temperature fino a -25°C. Nel resto d’Europa, si osservò un lieve addolcimento delle temperature, ma ciò non preannunciava la fine del freddo estremo.

Questo approfondimento sul gennaio 1985 serve a ricordarci come gli eventi meteorologici estremi non siano fenomeni isolati, ma parte di un sistema climatico globale in continuo mutamento. La storia del clima e i suoi episodi più estremi sono fondamentali per comprendere le dinamiche attuali e future del nostro pianeta.

Seguono le foto storiche, la prima con l’Adige gelato in vari punti.