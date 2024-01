Previsioni meteo ⁢per il Mediterraneo: un inverno mite in arrivo?

Le ultime analisi dei centri di calcolo meteorologico non sono⁣ promettenti⁢ per chi spera in un clima invernale nel Mediterraneo nei prossimi 10 giorni. Si prevede infatti che le condizioni atmosferiche possano assumere caratteristiche tipiche della primavera per diversi giorni, in particolare dopo la metà di gennaio, a causa​ di una configurazione ​barica che non favorisce le condizioni meteo invernali.

Europa divisa tra freddo e caldo

Come già evidenziato in precedenti ⁤analisi, si prevede una netta differenziazione‌ termica tra l’Europa ‍settentrionale e quella meridionale nei prossimi giorni. Attualmente, una massa d’aria fredda di origine artica sta interessando l’Est Europa e la Scandinavia, portando temperature molto ⁤basse. Tuttavia,​ la direzione che prenderà questa corrente‌ fredda ‍non sembra essere favorevole all’Italia, ma piuttosto all’Atlantico settentrionale, dove si sposterà⁣ nel corso⁤ della settimana.

L’effetto del gelo sull’Atlantico

Quando il gelo raggiungerà l’Atlantico settentrionale, si assisterà alla formazione di numerose ‍aree di bassa pressione, molto intense, che attireranno ‍verso il Mediterraneo aria più calda di origine subtropicale.⁣ Di conseguenza, si assisterà a un marcato contrasto termico tra l’Europa settentrionale, dove continuerà a fare molto freddo,​ e l’Europa meridionale, dove le ⁤temperature si ‌alzeranno ben oltre le medie stagionali.

Le ultime ondate di freddo in Italia

In Italia, le ultime ondate di freddo si faranno sentire tra ⁤il fine settimana e l’inizio della prossima settimana, con temperature ancora invernali, anche al di ⁢sotto delle medie tipiche del periodo.

L’arrivo della mitezza

Dopo questo breve periodo​ di freddo, le ‌temperature ​torneranno a salire, in particolare tra il 18 e il ⁢20 gennaio, a​ causa dei venti da sud-ovest che ‍interesseranno gran parte del territorio italiano. In ⁣questo lasso di ‍tempo, le temperature massime potrebbero superare i 18 o 20 °C⁢ nelle ⁣regioni adriatiche del ‌sud e sulle ​isole maggiori.

Temperature primaverili a ‌gennaio

Si tratta di temperature che ricordano la‌ primavera e che, nel pieno ⁢di gennaio, sono decisamente fuori dalla norma,‌ considerando che questo è il periodo in ⁢cui ci ⁤si aspetterebbe freddo e neve, almeno in montagna. Per assistere a scenari meteo più invernali, sarà probabilmente necessario attendere almeno la terza decade di ⁣gennaio, ⁢se non addirittura il mese di febbraio.