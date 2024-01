Previsioni⁣ meteo per⁣ il Mediterraneo: un inverno anomalo

Le ultime analisi dei modelli meteorologici indicano che il clima invernale potrebbe subire un’interruzione nei⁣ prossimi 10 ⁣giorni nel Mediterraneo. Si prevede infatti che le condizioni⁢ atmosferiche possano assumere ‌caratteristiche tipiche della ‍primavera, in⁤ particolare dopo la metà di gennaio e nelle regioni centro-meridionali, a‌ causa di una disposizione delle⁣ masse d’aria che non favorisce il mantenimento di temperature fredde.

Europa⁢ divisa tra caldo e freddo

Le⁢ previsioni meteo avevano già suggerito una netta divisione tra le temperature dell’Europa settentrionale e ‌quelle dell’Europa meridionale.‌ Al momento, una corrente di aria gelida proveniente⁣ dall’Artico sta interessando l’Europa orientale e la⁣ Scandinavia, portando con ‍sé valori termici‌ estremamente bassi. Tuttavia, la direzione che questa massa d’aria fredda prenderà sembra non essere favorevole all’Italia, ma piuttosto all’Atlantico settentrionale, dove si sposterà ⁣nel corso della settimana.

Il freddo si sposta verso l’Atlantico

Con il trasferimento di questa ondata di freddo sull’Atlantico settentrionale, si assisterà alla formazione di numerose aree di bassa pressione, molto‌ intense, che attrarranno verso ⁤il Mediterraneo aria più calda⁣ di origine subtropicale. Di conseguenza, si verificherà‍ un marcato contrasto termico tra l’Europa settentrionale, che continuerà ‌a registrare temperature⁤ molto basse, e⁣ l’Europa meridionale, dove si​ assisterà a un significativo​ aumento delle temperature,⁢ ben al di sopra delle medie stagionali.

Ultimi freddi in Italia?

In Italia, le ultime residue​ sensazioni di freddo si avvertiranno tra il fine⁢ settimana e ⁢l’inizio della prossima ⁢settimana, quando ​si potranno ancora sperimentare⁢ condizioni climatiche invernali, con temperature inferiori alle medie tipiche del ⁣periodo.

L’arrivo della mitezza

Dopo questo breve ⁤periodo di ⁤freddo, le temperature inizieranno nuovamente a salire, in particolare tra il 18 e il 20​ gennaio,​ a causa​ dei venti⁤ di‌ provenienza⁢ sud-occidentale che interesseranno gran parte del territorio italiano. In questo lasso di tempo, le temperature massime potrebbero ⁤addirittura superare i 18 o 20 °C nelle‍ regioni adriatiche meridionali ‌e sulle isole maggiori. Al Nord Italia è atteso un aumento termico ma non così rilevante e in gran parte della regione le temperature non saliranno oltre i 10 °C.

Queste condizioni climatiche, quasi primaverili almeno al Centro-Sud, sono decisamente inusuali per il mese di gennaio, periodo​ in⁢ cui ci si aspetterebbe un⁣ clima più freddo‍ e la presenza ‌di neve, almeno in montagna. Per assistere a scenari meteo più consoni alla stagione invernale, sarà probabilmente necessario attendere almeno fino alla terza decade di gennaio.