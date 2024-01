L’Italia è alle prese con meteo decisamente invernale, nonostante il grande gelo gelo relegato sull’Europa Centro-Settentrionale. La fiducia su un prosieguo d’Inverno più freddo e nevoso sembra però frantumarsi dinanzi all’ennesimo colpo di scena che dovremo fronteggiare subito dopo metà Gennaio.

L’attuale fase fredda non sembra durare ancora a lungo, anche se ci sarà lo spazio ancora per l’ulteriore afflusso di correnti fredde sino alla fine della settimana. La circolazione ciclonica in transito sui mari del Sud Italia richiamerà infatti ancora masse d’aria fredde dai Balcani.

Il gelo intenso resterà quindi alla larga dell’Italia, con temperature che non scenderanno su valori glaciali come quelli che si stanno misurando in molti stati europei. Ci attendono comunque ancora giorni di freddo pungente, con gelate intense soprattutto la notte al Centro-Nord.

Tra il weekend e l’inizio della prossima settimana l’anticiclone atlantico salirà ulteriormente a nord sulla Groenlandia, non supportato da una radice salda a latitudini più basse. L’Italia si troverà nel mezzo tra infiltrazioni umide atlantiche e nuova aria fredda convogliata dal Vortice Polare scandinavo.

Gelo su mezza Europa, ma Italia raggiunta da aria calda per il periodo

Il flusso artico non sarà in grado di sfondare sul Mediterraneo e questo scenario sembra confermato. L’aria fredda lambirà appena il Nord ammassandosi alle Alpi ed entrando parzialmente dalla Porta della Bora. Il grosso del gelo resterà relegato al comparto danubiano e scivolerà sui Balcani.

La vera novità che si concretizzerà nel corso della prossima settimana sarà l’avanzerà da ovest più decisa una corrente decisamente mite atlantica, legata ad una depressione che si approfondirà al largo del Portogallo per poi avanzare verso est e nord-est sull’Europa Centro-Occidentale.

Questa dinamica appena descritta potrebbe addirittura richiamare correnti più calde subtropicali proprio verso l’Italia. Inevitabilmente sono attese riflesse sull’Europa Meridionale e sul Mediterraneo Centrale, con una netta impennata termica che cancellerà di nuovo l’Inverno.

Una bolla di caldo anomalo, attorno al 16-18 Gennaio, raggiungerà l’Italia con maggiori effetti al Centro-Sud. Al contrario, l’aria gelida si arroccherà sull’Europa Centro-Settentrionale, con il Nord Italia quasi a metà strada tra le due circolazioni e inizialmente ancora con freddo e possibile neve a bassa quota.