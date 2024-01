Sul bacino del Mediterraneo la pressione è in aumento, mentre il contesto meteorologico si orienta verso una maggiore stabilità. Analizziamo le previsioni per venerdì 12 e per l’intero fine settimana.

Venerdì 12 Gennaio

La giornata di venerdì 12 sarà caratterizzata dalle ultime precipitazioni che interesseranno la Sardegna meridionale, il Sud della Calabria e la Sicilia. Per il resto delle regioni, si prevede un’ampia esposizione solare al Nord, mentre nubi irregolari copriranno gli Appennini e il basso Adriatico. I venti, provenienti dai quadranti nordorientali, saranno una costante della giornata. Per quanto riguarda le temperature, si attende un calo delle minime, mentre le massime rimarranno sostanzialmente stabili.

Inizio del Weekend – Sabato 13

Il fine settimana si aprirà con un sabato caratterizzato da tempo generalmente asciutto e soleggiato. Il cielo sarà più coperto o nuvoloso sugli Appennini meridionali, in Molise, nel Gargano e sulla Sicilia tirrenica. Nel Nord, invece, potrebbero formarsi banchi di nebbia in pianura, a volte persistenti, che potrebbero portare a cieli bassi o addirittura invisibili, con un conseguente clima più freddo.

Domenica – Cambiamenti in Arrivo

Particolare attenzione va rivolta a domenica, quando si prevede una leggera diminuzione della pressione sul lato occidentale del Paese. In questa area si intensificheranno i venti umidi e più miti provenienti da Libeccio. Si attendono piovaschi sparsi su alta Toscana, Lazio e Campania, nebbie in Pianura Padana e molte nuvole nelle altre zone. Durante la nottata, le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente al Centro.