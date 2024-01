Dopo un periodo di meteo insolitamente mite durante le festività natalizie, l’inverno è finalmente arrivato in Italia e in gran parte d’Europa.⁤ Tuttavia, ⁤nonostante le temperature più fredde e l’aria pungente che stiamo sperimentando ‍in ⁣questi giorni, ‌potrebbero esserci delle sorprese‌ già nella‌ prossima ​settimana che metteranno in discussione la persistenza di questo clima‌ invernale.

Fase invernale più ⁤mite in arrivo

Le dinamiche atmosferiche attuali

Al momento, aria fredda di ⁤origine artica affluisce sulle nostre regioni, muovendosi lungo il bordo orientale e meridionale di un vasto anticiclone situato tra la Gran Bretagna e ​l’Islanda. Questo anticiclone non varierà più di tanto la sua⁣ posizione, con i massimi che risaliranno ancora più a nord, verso la Groenlandia, quale conseguenza dello​ stratwarming. Questo fenomeno sta causando gelo⁤ in vaste parti dell’Europa e del Nord America.

Il bacino centrale del Mediterraneo, invece, è influenzato da una⁤ circolazione ‌depressionaria‌ che cattura solo in parte l’aria fredda presente sull’Europa Centro-Orientale. Di ‍conseguenza, in Italia non ci ⁤si aspetta l’arrivo di temperature‌ glaciali, ma solo la persistenza di valori termici tipici della stagione invernale,‍ non così rigidi come quelli che​ si registrano in ⁢molti altri paesi europei.

Cambio di regime nel weekend del 13-14 Gennaio

Il prossimo weekend potrebbe portare un cambiamento significativo nello scenario meteo. L’anticiclone atlantico⁣ insisterà a‌ latitudini molto alte con fulcro sulla Groenlandia, ma senza una base solida a latitudini più basse. Questo lascerebbe spazio all’inserimento di ‍una corrente atlantica in ⁢direzione della Penisola Iberica, legata al lobo canadese del Vortice Polare.

Questo cambiamento potrebbe avere conseguenze importanti sull’Europa⁢ Meridionale e sul​ Mediterraneo, con l’afflusso di aria più temperata e umida di origine atlantica subtropicale. Al contrario, l’aria gelida si concentrerebbe sull’Europa Centro-Settentrionale, dove l’inverno continuerebbe a farsi sentire.

In Italia, questo scenario dovrebbe portare a un aumento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud,⁣ dove ⁣potrebbe​ fare⁣ la sua comparsa anche‌ un timido anticiclone. Il Nord, invece,⁣ rimarrebbe ​esposto a condizioni meteorologiche più dinamiche e fredde, ma non certo ⁣rigide.

Le prospettive⁣ future per‌ l’inverno

Se questo nuovo scenario ⁢dovesse essere ⁤confermato, l’inverno potrebbe di nuovo ritirarsi e rimanere assente sulla scena mediterranea. Finora, non abbiamo⁢ assistito a dinamiche invernali⁤ significative e,⁤ se questa circolazione dovesse prendere piede, potremmo dover attendere fino a Febbraio per assistere ⁣a nuove discese ⁤di aria fredda potenzialmente intense.