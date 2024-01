Il mese di Gennaio finora ci ha regalato giornate fredde e tipicamente invernali, con correnti settentrionali che hanno mantenuto le temperature intorno alla media, a tratti anche al di sotto. Questo clima rigido (per nulla eccezionale ma semplicemente in linea con la stagione) persisterà sull’Italia fino al weekend. Successivamente si farà strada un cambiamento, che si preannuncia davvero significativo e clamoroso.

Tra domenica e lunedì assisteremo a un modesto peggioramento per il transito di una perturbazione che farà in un certo senso da sparti-acque. Nel periodo successivo infatti, a partire da martedì 16 / mercoledì 17, la circolazione atmosferica subirà un radicale cambiamento sia a livello europeo che a livello locale (in Italia). L’aria fredda di origine artica si ritirerà verso nord e si spingerà verso ovest ovvero in Atlantico. Contestualmente una vasta depressione atlantica sprofonderà verso sud a ridosso della penisola iberica, richiamando verso l’Italia masse d’aria di origine sub-tropicale. Questo fenomeno darà il via a un generale e marcato riscaldamento, soprattutto nei giorni 17-19 gennaio, con un significativo aumento delle temperature, in particolare nelle regioni del centro e del sud.

Le previsioni indicano che le temperature potrebbero raggiungere valori fino a 20 gradi sulle isole maggiori e nel Meridione, che saranno sicuramente le aree più colpite da questa “fiammata calda”. Tuttavia, il clima più mite coinvolgerà anche il resto d’Italia, con un notevole aumento delle temperature in tutta la penisola.

L’incognita in questo scenario è la durata della fase mite. Al momento si prevede che possa protrarsi almeno fino al 20 gennaio, ma va sottolineato che la distanza temporale rende difficile fare previsioni precise. Non è da escludere che questo periodo anomalo possa estendersi anche ai primi giorni della terza decade del mese, mantenendo così le temperature miti, soprattutto nelle regioni del centro-sud.

Sarà necessario rimanere aggiornati con le previsioni meteo per avere una visione più chiara dell’evoluzione di questa situazione. In ogni caso, sembra che l’inverno voglia prendersi una pausa di diversi giorni nel cuore di Gennaio. Il nostro auspicio è che sia solo una breve parentesi e ritorni presto, con temperature consone alla stagione.