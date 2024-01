Attualmente, l’Italia è interessata da condizioni di instabilità atmosferica⁤ che si manifestano‍ con fenomeni meteorologici di⁣ varia intensità, in particolare ⁢nelle regioni ‍centrali e⁢ meridionali. Una perturbazione in arrivo nei prossimi giorni⁣ porterà un​ incremento dell’instabilità, con⁤ precipitazioni più frequenti e diffuse, in particolare sulle isole‌ maggiori e sul basso⁤ Tirreno, ⁤e un aumento‍ della copertura nuvolosa ⁢su gran parte⁢ del ​territorio⁣ nazionale.

Ecco quando cambia la situazione

Tuttavia, le‍ previsioni meteo per il‍ fine settimana indicano un ⁢progressivo miglioramento delle‍ condizioni atmosferiche. Dopo un periodo prolungato‌ di instabilità, l’alta pressione tornerà a rafforzarsi ​sull’Italia, garantendo‌ un ritorno della⁢ stabilità‌ e della presenza del⁢ sole su gran parte della penisola.‍ Analizziamo nel ‌dettaglio le previsioni per i ⁢giorni‌ conclusivi della settimana.

Venerdì 12 Gennaio

Il ‍vortice di⁤ instabilità che ha causato il⁢ maltempo nei giorni precedenti si allontanerà dal Sud Italia. Questo porterà alla ​conclusione degli⁣ ultimi fenomeni⁣ residui ​al Meridione, ⁢in particolare in Sicilia, mentre il‍ Centro e il Nord Italia⁤ beneficeranno​ di⁣ condizioni di stabilità con ampie schiarite. Le temperature saranno tipicamente invernali,⁢ con un abbassamento delle stesse nelle regioni adriatiche‍ e nel Sud‍ peninsulare, dove soffieranno⁤ venti forti di tramontana e grecale, associati a ​un’ondata di freddo proveniente dai Balcani.

Sabato 13 Gennaio

La giornata ⁢di Sabato sarà caratterizzata da una stabilità meteorologica, con cieli​ sereni o poco⁢ nuvolosi in gran parte‍ del Paese. Al Sud si prevedono⁤ addensamenti nuvolosi innocui, ⁣mentre ‍al Nord, in​ particolare nella pianura Padana, potrebbero formarsi nebbie e nuvole basse. Le temperature rimarranno basse, con valori ⁣minimi prossimi allo zero o anche inferiori nel Centro-Nord, e la possibilità di gelate diffuse in pianura.

Domenica 14 Gennaio

L’alta pressione ⁢inizierà a perdere forza, lasciando⁢ spazio a correnti più umide e ⁣instabili provenienti da⁣ ovest. Questo causerà una ⁣diffusa nuvolosità, soprattutto nel Centro-Nord e lungo il‌ versante tirrenico, ⁢con possibili piogge sparse, attese principalmente in Toscana, Lazio e⁤ Campania. ⁣Nelle altre aree si prevede tempo asciutto con momenti soleggiati ⁢intervallati da addensamenti nuvolosi. Le temperature‌ subiranno un lieve aumento.

L’altra pressione due era poco, perché già Lunedì 15 dovrebbero instaurarsi di nuovo correnti nord occidentali. Per buona parte dell’Italia condurranno comunque aggiornate e serene, ma la ventilazione dovrebbe aumentare. Seguite i nostri aggiornamenti meteo per capire come evolverà il tempo.