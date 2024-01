Previsioni meteo per Agrigento

La città di Agrigento si prepara ad affrontare una giornata di tempo instabile, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature in leggero calo rispetto alla giornata precedente. Gli abitanti della città dovranno fare i conti con una temperatura minima di 6 gradi prevista per le ore 23:00 e una temperatura massima di 13 gradi attesa per le ore 15:00. Nonostante le nuvole, le precipitazioni saranno scarse, con un accumulo di pioggia giornaliero inferiore ad 1 mm.

I venti soffieranno deboli o moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 47 km/h, provenienti principalmente da Nord-Nord-Est. Lo zero termico si manterrà tra i 1700 m e i 1950 m. La previsione meteo per la giornata di domani a Agrigento presenta un’affidabilità alta, stimata intorno al 70%.

Allerta gialla della Protezione Civile

Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico a causa delle condizioni meteorologiche previste. Si raccomanda pertanto prudenza e attenzione, soprattutto nelle zone più a rischio.

Dettaglio delle condizioni meteo

Nel corso della notte, il cielo si presenterà nuvoloso, con una temperatura media di 7 gradi e venti deboli o assenti, con raffiche fino a 13 km/h provenienti da Nord-Nord-Est. Al mattino, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una temperatura media di 10 gradi e venti deboli o assenti, con raffiche fino a 13 km/h provenienti da Nord-Est.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto, con una temperatura media di 12 gradi e venti per lo più deboli, con raffiche fino a 37 km/h provenienti da Nord-Nord-Est. Infine, in serata, il cielo si schiarirà diventando prevalentemente sereno, con una temperatura media di 8 gradi e venti deboli o moderati, con raffiche fino a 47 km/h provenienti da Nord.

Consigli per affrontare la giornata

Per affrontare al meglio la giornata di domani, si consiglia di vestirsi a strati, in modo da poter adattarsi alle variazioni di temperatura che si verificheranno nel corso della giornata. È inoltre consigliabile portare con sé un ombrello o una giacca impermeabile, nonostante le scarse precipitazioni previste.

Monitoraggio del tempo in diretta

Per seguire l’evoluzione del tempo in diretta, è possibile consultare i dati del radar meteo per le piogge e le immagini del satellite. Inoltre, è possibile visualizzare oltre 80 webcam siciliane in diretta video per avere un quadro completo delle condizioni meteorologiche in tempo reale.

In conclusione, la giornata di domani a Agrigento si preannuncia nuvolosa e fresca, con temperature in lieve calo e venti moderati. Nonostante l’allerta gialla emessa dalla Protezione Civile, le precipitazioni saranno limitate. È importante seguire i consigli e le indicazioni fornite per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche previste.