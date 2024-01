POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Per chi si occupa di previsioni meteo non è affatto un periodo facile. I modelli matematici, dopo aver percorso con decisione la pista atlantica, sembrano fiutare qualcosa di nuovo. Non tutti, questo va detto, ma uno tra i più autorevoli – quello europeo – ha improvvisamente rivisto la propria posizione confinando le perturbazioni atlantiche a ruolo da comprimario.

Perturbazioni che potrebbero caratterizzare la prossima settimana, per poi lasciar strada improvvisamente al ritorno del freddo. Freddo proveniente dal Circolo Polare Artico, freddo legato direttamente al Vortice Polare.

Ipotesi che andrà confermata nei prossimi giorni, ma dobbiamo prenderla comunque in considerazione perché potrebbe rappresentare una variazione al tema di importanza assoluta.

IL METEO A BREVE TERMINE

Le complicanze polari, che nel corso delle ultime ore hanno portato un peggioramento di una certa consistenza tra le due Isole Maggiori, stanno per esaurirsi. Stiamo procedendo in direzione di un miglioramento che dovrebbe prendere il sopravvento nel corso del weekend.

Attenzione, perché su alcune regioni le temperature si manterranno pienamente invernali. Soprattutto al Nord e probabilmente anche lungo la fascia adriatica, per via di una parziale influenza dell’enorme massa d’aria gelida che sta investendo ampie zone del vecchio continente.

GENNAIO RICCO DI SPUNTI DI DISCUSSIONE

La dinamicità atmosferica è certamente uno degli elementi salienti del mese di gennaio. Dinamicità che nel corso della seconda metà mensile potrebbe spalancare le porte a un’accelerazione invernale coi fiocchi.

Qualora dovesse andare in porto l’ipotesi del modello europeo ecco che l’Inverno, quello vero, potrebbe piombare improvvisamente sul nostro Paese. Altrimenti avremo a che fare comunque con una circolazione atlantica sostenuta che andrebbe a innescare varie fasi di maltempo.

IN CONCLUSIONE

Diciamo, per concludere, che non ci annoieremo affatto e l’importante sarà scongiurare lunghe fasi anticicloniche perché molte delle nostre regioni stanno vivendo un periodo di siccità invernale che non va affatto bene.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.