Maltempo in arrivo al Sud Italia

Il Sud Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo ⁢gialla per la giornata di venerdì 12 gennaio, a causa del rischio di temporali, allagamenti e frane in ⁣due ​regioni: Calabria e Sicilia. Questo avviso è stato diramato in seguito‍ all’arrivo di una perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale, ‍che ha portato⁤ un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Le regioni a rischio

Calabria‌ e ⁣Sicilia sotto osservazione

Le previsioni meteo indicano che le precipitazioni, che potranno essere anche di forte ⁢intensità, interesseranno principalmente i ‌settori ionici della Sicilia e della Calabria centro-meridionale. La ⁢Protezione Civile ha quindi deciso di elevare il ⁤livello di allerta a giallo per queste aree, invitando la popolazione⁣ a prestare la‍ massima ⁢attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti.

Dettaglio delle aree a rischio

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per la giornata di domani prevede una situazione di ordinaria criticità per rischio idraulico e idrogeologico in diverse zone della Calabria⁢ e della Sicilia. In particolare, sono interessate le ⁤aree del Versante Jonico Centro-settentrionale e Centro-meridionale, del Versante Tirrenico Meridionale e del Versante​ Jonico Meridionale in Calabria. Per quanto riguarda la Sicilia, l’allerta gialla riguarda il Nord-Orientale, il versante tirrenico e le isole Eolie, il⁣ Centro-Settentrionale, il versante tirrenico, il Nord-Occidentale e le isole Egadi e Ustica, il Sud-Occidentale e l’isola di Pantelleria, il Centro-Meridionale e le isole Pelagie, il Sud-Orientale, il versante Stretto di Sicilia e il Bacino del Fiume Simeto.

Le previsioni per venerdì 12‍ gennaio

Nuvolosità e piogge‌ su⁤ Sicilia ‍e Sardegna

Le previsioni meteo per la giornata di domani indicano una situazione di nuvolosità intensa​ fin dal mattino, con piogge e⁣ temporali sparsi su Sicilia e Sardegna.‌ In particolare, l’area orientale della Sardegna sarà interessata da piogge sparse e locali temporali, mentre nel resto dell’isola si prevede un ‍tempo più asciutto e soleggiato.

Tempo più stabile al Nord e al Centro

Al ⁢Nord e al Centro Italia, invece, si prevede un ampio soleggiamento, con qualche residuo annuvolamento solo sulle Marche meridionali e ‌sull’Abruzzo.‌ In queste ⁤aree potrebbero verificarsi isolate nevicate‌ sull’Appennino abruzzese oltre gli 800 metri e a ‌partire dai 1000 metri sui ⁤monti di Calabria. Tuttavia,‌ i fenomeni temporaleschi saranno in attenuazione ovunque a partire dalle ore serali.

In⁣ conclusione, la giornata di⁤ domani vedrà il Sud ⁣Italia alle prese con una nuova allerta meteo gialla, mentre al Nord e al Centro si‍ prevede un tempo più stabile. La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione e a tenersi aggiornata sulle previsioni ‌meteo e sugli eventuali avvisi di allerta.