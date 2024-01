Il ruolo dei satelliti nell’osservazione dei punti di svolta climatica

I punti di svolta climatica rappresentano momenti cruciali nel sistema climatico terrestre, in cui piccole alterazioni possono portare a cambiamenti irreversibili e significativi. Il ruolo delle osservazioni satellitari è inestimabile nel tracciare e comprendere questi cambiamenti critici nel clima.

Con il riscaldamento del pianeta,‍ molte parti del sistema terrestre stanno subendo cambiamenti su larga scala. I ghiacciai si stanno riducendo, il ‌livello del mare sta aumentando e le barriere coralline stanno morendo.

Mentre i record climatici vengono continuamente​ superati, l’impatto cumulativo di questi cambiamenti potrebbe anche⁤ causare trasformazioni‌ fondamentali in parti⁣ essenziali del sistema terrestre. Questi ‘punti di svolta’ del cambiamento climatico sono soglie critiche che, se ⁣superate, possono portare‍ a conseguenze irreversibili.

Cosa sono i punti di svolta climatica?

Secondo il Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici ⁤(IPCC), i punti di svolta​ sono ‘soglie‍ critiche in un sistema che, se superate, possono ​portare a⁢ un cambiamento significativo nello stato del sistema, spesso con la consapevolezza che il⁤ cambiamento è irreversibile’.

In ‌sostanza, i punti di svolta climatica ⁤sono elementi​ del sistema terrestre in​ cui piccoli cambiamenti possono⁣ innescare cicli di rinforzo che ‘ribaltano’ un sistema da uno stato stabile a uno ⁤profondamente ‍diverso.

Ad esempio, un aumento delle temperature globali a causa‍ della combustione di combustibili fossili, più ​avanti, può innescare un cambiamento come una foresta pluviale‍ che diventa una savana secca. Questo cambiamento è spinto da cicli ​di feedback auto-perpetuanti, anche ‍se ciò che stava guidando ​il cambiamento‌ nel sistema si ferma. Il sistema – in questo caso la foresta – può rimanere ⁤’ribaltato’⁤ anche‍ se la temperatura⁣ scende di nuovo al di sotto ‍della soglia.

Questo ⁣passaggio‍ da‌ uno stato all’altro può​ richiedere‌ decenni o addirittura secoli per trovare un nuovo stato stabile. Ma se i punti di svolta vengono superati ora, o nel⁤ prossimo decennio, il loro‍ impatto ⁣completo potrebbe ‍non diventare ​evidente‌ per‌ centinaia o migliaia di anni.

Inoltre, il superamento di un punto ⁣di svolta potrebbe portare all’attivazione di ulteriori elementi ‍di‍ svolta, scatenando una reazione a ⁤catena ⁣di effetto domino e potrebbe ⁣portare a rendere alcuni luoghi meno adatti a sostenere sistemi umani e naturali.

Ad ​esempio: l’Artico si sta riscaldando quasi ‍quattro volte più⁤ velocemente⁤ di qualsiasi altra parte‍ del mondo, accelerando lo scioglimento dei ⁣ghiacci della Groenlandia (e lo scioglimento dei ghiacci marini artici).

Questo a sua volta potrebbe essere ciò che sta rallentando la circolazione del calore oceanico, la Circolazione Meridionale Atlantica (AMOC), ‌a sua volta influenzando⁣ il sistema dei monsoni in Sud ⁣America. I cambiamenti nei monsoni possono contribuire all’aumento della frequenza delle siccità nella foresta ⁤amazzonica, riducendo‍ la sua capacità di immagazzinare carbonio e intensificando il riscaldamento climatico.

Gli impatti di una tale ‘cascata di svolta’, che attraversa più punti di svolta climatica, potrebbero essere più gravi e diffusi.

Elementi di svolta⁢ climatica

All’inizio degli anni 2000, una serie di elementi di svolta sono stati identificati per la​ prima volta e si pensava che sarebbero stati raggiunti in caso ⁤di un aumento della temperatura globale di 4°C. Da allora, la scienza è avanzata enormemente ⁢e ⁢ci sono stati molti studi sul comportamento dei punti di svolta e sulle interazioni​ tra i sistemi degli elementi di svolta.

Questi elementi si ⁤dividono in tre categorie: criosfera, oceano-atmosfera e biosfera, e vanno dallo⁤ scioglimento della calotta⁢ glaciale della Groenlandia alla morte delle​ barriere coralline.

Secondo il⁢ recentemente pubblicato Global Tipping Points Report, cinque⁢ principali sistemi di svolta sono già a⁤ rischio di superare i punti di svolta al livello attuale di riscaldamento globale: le calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartide occidentale,⁢ le regioni di permafrost, la morte delle barriere coralline e la circolazione del Mare del Labrador e del giro subpolare.

Cosa possono rivelare i satelliti sui ⁢punti di svolta climatica?

Il nostro pianeta si è già riscaldato di circa 1,2°C dall’inizio della ‍Rivoluzione Industriale‌ e gli attuali impegni nell’ambito​ dell’Accordo di Parigi ci⁤ pongono sulla strada per aumentare ‍quella cifra a⁣ un aumento della temperatura di 2,5-2,9°C in questo secolo. Valutazioni recenti hanno riscontrato che anche il superamento di 1,5°C di riscaldamento globale rischia di superare diverse di queste soglie per i punti di ​svolta.

L’osservazione della Terra svolge un ruolo cruciale nel monitorare e comprendere i punti di svolta climatica fornendo ⁣una visione completa dei ​sistemi terrestri. I satelliti in orbita attorno al nostro pianeta consentono agli scienziati di monitorare i cambiamenti nelle calotte polari e‌ nei⁤ loro ghiacciai e piattaforme di‌ ghiaccio, nei tassi di deforestazione, nelle temperature oceaniche e in altri⁤ indicatori chiave.

Ad esempio, satelliti come il CryoSat dell’ESA e il Sentinel-1 di Copernicus possono misurare ⁣i cambiamenti ⁤nel volume e nel flusso del ghiaccio. I satelliti che forniscono informazioni sulla gravità possono calcolare quanta ghiaccio viene perso⁣ nelle regioni polari, aiutando a identificare‌ potenziali punti di svolta nella stabilità delle calotte glaciali e il⁣ ritmo della loro risposta al cambiamento‍ climatico.

I⁣ satelliti ottici come Sentinel-2 ⁢contribuiscono al monitoraggio dei cambiamenti ‌nella copertura del⁢ suolo o nella vegetazione, come ‍l’espansione ​o il declino di ecosistemi critici come⁤ la foresta amazzonica.

Il satellite ‌Soil ‍Moisture⁢ and Ocean Salinity (SMOS) dell’ESA e la prossima missione ‌Fluorescence Explorer (FLEX) contribuiscono al monitoraggio dell’umidità del suolo e della ​salute della vegetazione. Queste missioni possono aiutare a comprendere i cambiamenti negli ecosistemi ‍terrestri e la loro⁢ resilienza agli impatti climatici.

Nel contesto dei modelli di circolazione oceanica, satelliti come⁣ Sentinel-3 e SMOS contribuiscono al monitoraggio ⁤delle temperature della‌ superficie del mare, delle correnti, del colore dell’oceano e della salinità della superficie del mare,⁢ fornendo​ informazioni sulla forza e sulla dinamica⁤ della Circolazione Meridionale Atlantica.

Catturando​ un ampio spettro di⁤ dati, i satelliti forniscono informazioni essenziali per la rilevazione precoce‌ dei cambiamenti ambientali, ‌migliorando la nostra comprensione di questi fenomeni complessi e‍ aiutando⁣ a sviluppare strategie efficaci per ⁣la mitigazione e l’adattamento climatico.