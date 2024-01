Pasquetta 2024: quando cade e​ come si determina ‌la data

La Pasquetta del 2024 cadrà lunedì 1 aprile, mentre la Domenica delle Palme sarà il 24 marzo. Quest’anno, quindi, la Pasqua sarà considerata “bassa”. Ma cosa significa‌ esattamente?

La ‌data della Pasqua, come stabilito‌ dal Concilio di Nicea nel 325, è determinata‌ in base al ciclo ‌lunare e cade⁣ la ‍domenica successiva ‍al plenilunio ⁢di primavera. In base ‍a questo calcolo, la Pasqua‍ è definita ‌”bassa” se cade tra il 22 marzo e il 2 aprile, “media” se tra il 3 e il ​13 ⁣aprile, e “alta” se tra ‍il ‌14 e il 25 aprile.

Cosa fare a Pasquetta

Pasquetta, il lunedì successivo ⁤alla domenica di Pasqua, è un giorno festivo in Italia e molte ‍persone approfittano di questa occasione per organizzare gite fuori porta‌ o piccole vacanze. Se siete alla ricerca⁤ di idee su come trascorrere questa giornata, ecco alcune proposte che potrebbero interessarvi.

Destinazioni suggestive

Per chi ama la natura e i paesaggi mozzafiato, la Grotta Mangiapane a Trapani offre un’esperienza unica tra storia e bellezze naturali. Se invece preferite ​il mare, la Costiera Amalfitana a Salerno è un’opzione che non delude ⁣mai, con i suoi panorami e i suoi pittoreschi paesini.

Per gli amanti del mare⁢ e della storia, il Parco Sommerso della ⁢Gaiola a Napoli è una meta imperdibile, dove è possibile ammirare⁣ i resti di antiche ville romane sommerse.

Se cercate qualcosa di insolito, il Parco dei Mostri di Bomarzo a Viterbo vi sorprenderà con le sue sculture enigmatiche e misteriose.

Per un momento di relax, le Terme di Saturnia a Siena sono il ‌luogo ideale per rigenerarsi.

A Torino, i Giardini Reali‍ offrono una passeggiata tra storia e natura, mentre a Sanremo, Bussana Vecchia è un borgo artistico unico nel suo genere.‌

Il Giardino di Ninfa a Latina è ⁤un vero ⁤e proprio paradiso terrestre, mentre ​Cisternino a Brindisi e la Penisola del Sinis a ⁢Oristano sono due perle del Sud Italia da non ‌perdere.