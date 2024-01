La ricerca ⁤di vita extraterrestre: nuove scoperte​ sui pianeti lontani

La ricerca di vita al di ​fuori del nostro sistema solare ha compiuto un passo⁤ avanti significativo grazie a⁣ uno studio condotto dalla NASA. La ricerca‌ suggerisce‌ che 17 esopianeti potrebbero⁣ ospitare oceani liquidi sotto spesse ⁤croste​ di ghiaccio, con potenziali getti di ⁤vapore acqueo⁤ alimentati dal calore interno. Questa scoperta potrebbe ampliare notevolmente la ricerca di vita nell’universo,‌ confrontando questi esopianeti‌ con Europa ed Encelado, due lune del nostro sistema ‌solare note ⁤per avere‍ oceani sotterranei.

La possibilità di vita negli esopianeti lontani

La ⁤ricerca⁤ di vita extraterrestre si concentra tipicamente sugli esopianeti situati nella “zona abitabile” di una stella, una distanza in cui ‌le temperature permettono all’acqua liquida di ⁣persistere sulla loro superficie.‍ Tuttavia,‍ è possibile che un esopianeta troppo distante e freddo ​possa comunque avere un oceano sotto una crosta di ghiaccio se dispone di sufficiente calore interno. Questo è⁣ il caso di Europa, una ⁣luna di Giove, e Encelado, una luna di Saturno, che possiedono‍ oceani ‌sotterranei riscaldati dalle maree ⁢generate dalla forza gravitazionale del pianeta ospite e dalle lune vicine.

Vita⁤ nell’oscurità: oceani sotterranei

Questi oceani sotterranei potrebbero ospitare la vita ​se dispongono ⁢di altre necessità, ​come una fonte⁤ di ‍energia e gli elementi e composti utilizzati nelle molecole biologiche. Sulla Terra, interi ecosistemi prosperano nella completa​ oscurità sul fondo degli oceani vicino ai camini idrotermali, che⁣ forniscono energia e nutrienti.

“Le nostre analisi prevedono che questi ⁣17 mondi potrebbero avere superfici coperte di ghiaccio ma‍ ricevere abbastanza calore interno ⁣dal decadimento di⁢ elementi radioattivi ‍e dalle forze di marea ‍dei ‍loro stelle ospiti per mantenere oceani interni,” ha affermato la Dr.ssa Lynnae Quick del‍ Goddard Space Flight Center⁣ della​ NASA a Greenbelt, Maryland. “Grazie alla ⁢quantità di calore interno ⁢che sperimentano, tutti i pianeti nel nostro studio potrebbero ⁤anche mostrare ⁣eruzioni criovulcaniche sotto forma di getti simili a geyser.” La Dr.ssa Quick è ⁢l’autrice principale di un articolo sulla ricerca pubblicato di recente nel Astrophysical Journal.

Intuizioni sulla composizione ‍e il clima degli esopianeti

Il team ha considerato ‌le condizioni su⁢ 17 esopianeti confermati‌ che ⁤sono approssimativamente delle dimensioni della Terra ‍ma ‍meno densi, suggerendo che ‍potrebbero ‌avere quantità‌ sostanziali di ghiaccio e acqua invece di roccia più densa. Sebbene ⁤la composizione esatta⁤ dei⁢ pianeti rimanga sconosciuta, ‍le stime iniziali delle loro temperature superficiali‍ da ​studi precedenti‍ indicano tutte che sono molto più fredde della Terra, suggerendo che le loro superfici potrebbero essere⁣ coperte ‌di ghiaccio.

Lo ⁣studio ha migliorato le stime delle temperature superficiali di ciascun esopianeta ‌ricalcolando utilizzando la‌ nota luminosità superficiale e altre​ proprietà di Europa ed ‍Encelado come⁢ modelli. Il team ha‌ anche ⁣stimato il riscaldamento interno totale in questi esopianeti ‍utilizzando la forma dell’orbita di⁤ ciascun esopianeta per ottenere il calore generato dalle⁤ maree e aggiungendolo al ⁢calore previsto dall’attività radioattiva. Le stime della temperatura superficiale e del riscaldamento ⁢totale hanno fornito ‌lo ​spessore⁣ dello strato di⁣ ghiaccio per ciascun esopianeta, poiché gli oceani ⁢si raffreddano ‍e si congelano in‌ superficie mentre vengono riscaldati dall’interno. Infine, ⁣hanno confrontato queste cifre con quelle di⁣ Europa⁤ e utilizzato i ⁤livelli stimati di attività dei geyser ​su Europa⁣ come base conservativa ⁢per stimare l’attività dei ​geyser sugli esopianeti.

Una nuova prospettiva ⁢sulle temperature e l’attività degli esopianeti

Prevedono ​che ⁤le temperature superficiali siano più fredde delle‌ stime precedenti fino​ a ‌60 gradi Fahrenheit (circa 33 gradi ‍Celsius). Lo spessore stimato dello strato di ghiaccio varia da circa 58 metri per ⁢Proxima Centauri‌ b e 1,6 chilometri per ⁢LHS⁣ 1140 b a 38,6 chilometri per MOA 2007 BLG 192Lb, rispetto alla stima media di Europa di quasi 29 chilometri. L’attività stimata dei geyser va da⁢ soli 8 ⁢chilogrammi al ⁣secondo per Kepler 441b ⁤a 290.000 chilogrammi ‍al secondo per LHS 1140⁢ b e⁣ 6 milioni di chilogrammi al⁢ secondo‌ per Proxima Centauri ⁣b, rispetto a Europa a 2.000 chilogrammi al secondo.

Rilevare i geyser extraterrestri

“Poiché i nostri modelli prevedono che gli oceani potrebbero essere‍ trovati relativamente vicino ⁣alle superfici di Proxima Centauri b e LHS 1140 b, ‌e il loro tasso di⁢ attività ‌dei geyser potrebbe superare quello di Europa di centinaia o migliaia di volte, i telescopi sono più propensi‌ a rilevare l’attività geologica su⁣ questi ⁤pianeti,” ha detto ⁢la Dr.ssa ‍Quick, che ha presentato questa ricerca il‍ 12 dicembre alla riunione ‌dell’American Geophysical ⁣Union‍ a San Francisco, California.

Questa attività⁣ potrebbe essere vista quando l’esopianeta passa davanti alla⁣ sua⁤ stella. Alcuni colori della ⁢luce stellare potrebbero⁤ essere oscurati o bloccati dal vapore acqueo dei⁣ geyser. “Rilevamenti sporadici di vapore acqueo in cui la quantità di vapore acqueo rilevata varia nel tempo,⁢ suggerirebbero ​la presenza di eruzioni​ criovulcaniche,” ha detto la Dr.ssa Quick. L’acqua potrebbe contenere altri elementi e composti che ​potrebbero rivelare se può sostenere la vita. Poiché gli‍ elementi e i ⁣composti assorbono la luce a ⁤colori “firma” specifici, l’analisi ⁣della luce stellare consentirebbe agli scienziati ⁣di determinare⁢ la composizione del geyser e valutare il potenziale di abitabilità dell’esopianeta.

Per pianeti come Proxima Centauri b che non attraversano‌ le loro stelle dal⁢ nostro punto di vista, ‍l’attività dei⁣ geyser potrebbe essere rilevata ‍da potenti telescopi in grado di misurare la⁣ luce che l’esopianeta riflette mentre orbita attorno alla sua ‍stella. I geyser espellerebbero particelle ghiacciate sulla ⁢superficie dell’esopianeta, che farebbero apparire ‍l’esopianeta molto‌ luminoso e riflettente.

La ricerca​ è stata finanziata dal Programma​ Mondi Abitabili‍ della NASA, dal Programma⁤ di Astrobiologia dell’Università di⁢ Washington e dal Virtual Planetary Laboratory,⁤ membro del ‌gruppo di coordinamento ‍NASA⁣ Nexus⁣ for Exoplanet System Science.