La crisi idrica ​del Lago Powell

Quando una‍ situazione di crisi mostra segni di miglioramento, anche se lievi, come dovremmo definirla? Questa è la domanda che mi pongo mentre osservo i dati più recenti sul livello dell’acqua del Lago Powell, il bacino idrico situato tra l’Arizona ⁢e⁤ lo Utah che ⁣fornisce energia alla centrale idroelettrica ‍di Glen Canyon e‍ serve come fonte di acqua potabile per ​alcune parti di diversi stati.

Secondo l’agenzia federale Bureau of ⁢Reclamation, che gestisce il ⁢bacino e la centrale, il livello dell’acqua lunedì era di 1.088 metri ‌sopra il livello del​ mare. Lo scorso anno, nello stesso ⁢giorno,⁤ l’acqua si trovava a 1.075 metri, con una differenza di 13⁤ metri, vicino al livello ​più basso del bacino da quando è stato iniziato il riempimento negli anni ’60.

Entrambi ‌i livelli sono ben⁤ al di ‌sotto di quello ottimale, a seguito di anni ‍di siccità e di sovrasfruttamento delle risorse idriche⁤ del bacino. Tuttavia, i funzionari hanno guadagnato⁢ un po’ di respiro grazie all’inverno⁤ piovoso dello ​scorso anno, che ha portato a ‍un innevamento superiore alla​ media e, in ‍alcune aree, ⁣record, contribuendo a rimpinguare parte delle perdite subite.

La situazione attuale

“Stiamo cercando di uscire da un buco”, ha detto Bart Miller, direttore del programma fiumi sani presso Western Resource Advocates, un’organizzazione‍ no-profit per la conservazione ‌con sede a Boulder, Colorado. ‍”L’anno umido che abbiamo avuto ci ha portato solo a⁢ metà strada… Abbiamo ancora ⁢molto lavoro da fare per riequilibrare la nostra richiesta di acqua con ciò che il​ fiume può fornire”.

Miller si riferisce al Fiume Colorado, che attraversa il Lago Powell. Il bacino del Colorado è una fonte ⁤di ‌acqua e energia idroelettrica per circa 40 milioni di americani.

Ma questo breve periodo di tregua potrebbe presto finire a causa delle‍ scarse precipitazioni degli ultimi ⁤mesi. Il Bureau of Reclamation ha notato la mancanza di pioggia e neve e il mese scorso ha ridotto la sua stima ⁤per il flusso‍ d’acqua nel lago nel 2024. Per dare un’idea‍ dell’entità del problema, l’innevamento nel bacino superiore del‍ Fiume⁤ Colorado‍ era al 65% della norma questa settimana.

Le implicazioni per l’energia idroelettrica

Il lago e la sua centrale da 1.320 megawatt ricevono molta attenzione a causa⁢ della loro importanza per milioni⁣ di consumatori di⁢ acqua ⁣ed elettricità, e perché il livello dell’acqua si è avvicinato pericolosamente al punto di interrompere​ il flusso alla centrale.

Se il livello scende a 1.063‍ metri, 24 metri sotto la lettura di questa settimana, l’acqua sarà troppo ‌bassa per far girare le turbine che generano elettricità. Se⁢ scende a 1.026 metri, 62 metri sotto la lettura di questa settimana, raggiungerà ‍lo stato di “dead ⁢pool”, quando l’acqua è troppo bassa‍ per fluire a⁢ valle dalla diga. Le conseguenze sarebbero catastrofiche per le comunità a sud della⁤ diga.

Il Bureau of Reclamation ⁣effettua previsioni regolari per avere un’idea di questi ‌rischi. Un rapporto pubblicato ad agosto ⁢prevede che ci​ sia essenzialmente una possibilità pari allo zero⁣ percento che la centrale​ venga messa offline‌ quest’anno, ma c’è una possibilità del 3% che il livello dell’acqua scenda abbastanza da forzare uno spegnimento nel 2028.

Le azioni dell’amministrazione‍ Biden

Il Lago⁤ Powell ⁤è uno dei tanti esempi evidenti di risorse⁣ idriche a rischio a causa della siccità ⁣esacerbata dal cambiamento⁤ climatico e ‍della ⁣sovrasfruttazione del ⁤Fiume Colorado. A valle c’è​ un altro esempio, il Lago Mead,​ i cui bassi ⁣livelli d’acqua hanno suscitato preoccupazioni per la centrale idroelettrica ⁣della ⁣diga di Hoover.

L’amministrazione Biden sta lavorando con gli stati che dipendono dal Fiume Colorado ​per trovare modi per conservare l’acqua e mantenere un flusso adeguato attraverso il Lago Powell e il Lago Mead. L’amministrazione ⁣ha rivisto le linee guida operative per i ⁤laghi ad aprile, includendo‍ misure per avvisare meglio gli⁣ operatori dei sistemi di irrigazione e delle aziende idriche​ sulle riduzioni delle consegne d’acqua e dando‍ al Bureau of Reclamation‍ maggiore flessibilità per conservare e immagazzinare l’acqua.

“Il fallimento non è un’opzione”,⁣ ha detto ⁤Tommy Beaudreau, allora vice ⁢segretario dell’Interno, in una dichiarazione⁢ di aprile.

La volatilità dell’energia idroelettrica

Facciamo un passo indietro. Le centrali ​idroelettriche sono state a lungo alcune delle fonti più affidabili ⁢di elettricità priva di carbonio. Il paese ottiene il 6% della sua elettricità dall’idroelettrico, che⁤ è più di qualsiasi altra fonte rinnovabile su larga scala ad eccezione ‌del vento.

Tuttavia, la siccità e altri eventi meteorologici estremi stanno rendendo l’idroelettrico sempre più ⁢volatile. ‌Le fluttuazioni si riflettono ​nei⁢ dati nazionali; il 2021 e il 2022 sono stati due dei tre anni più bassi per⁤ la ‌generazione di energia idroelettrica dal 2010, secondo l’Energy‍ Information⁤ Administration. (Questo non include il 2023, per il quale i dati annuali completi‍ non sono ⁣ancora disponibili.)

I cambiamenti appaiono ancora più drastici a livello statale. Da ottobre 2022 ​a settembre 2023, la generazione‍ di energia idroelettrica ⁢nello ‌Stato di Washington, ​leader nazionale nell’idroelettrico, è diminuita del 23% rispetto⁣ al⁤ periodo di 12 mesi precedente. Nello stesso lasso di tempo, la California ha aumentato la sua generazione di energia idroelettrica del 72%.

Il “perché” dipende⁤ da ‍fattori locali come la‌ siccità o il recupero dalla siccità. Per gli‌ operatori della rete, la lezione ⁤è che l’idroelettrico non è più così stabile come una volta.

C’è anche una crescente consapevolezza tra gli ambientalisti e gli attivisti per la giustizia che l’idroelettrico ha effetti dannosi su piante‌ e animali e può portare a​ un aumento delle emissioni di metano. Inoltre, la costruzione di bacini idrici ha spesso spostato ‍le comunità indigene.

Alcuni‍ di questi attivisti, con il sostegno⁣ degli agricoltori, sostengono che il Fiume​ Colorado‌ dovrebbe essere‍ lasciato fluire liberamente nell’area​ dove ora ⁢si trova la diga di Glen Canyon, per ‍migliorare la disponibilità ‌di acqua a sud della diga, tra gli altri⁤ benefici. Ian James del‍ Los Angeles Times ha scritto su questo argomento a settembre.

Sebbene l’idea non abbia un ampio sostegno,⁣ non viene scartata come avrebbe potuto essere un decennio fa, quando⁤ i problemi‍ con la diga erano meno evidenti.

I funzionari federali hanno risorse ⁢per prepararsi al calo dei livelli dell’acqua nel Lago ​Powell, ma stanno affrontando i sintomi di problemi più ampi: il cambiamento climatico e ⁤una domanda⁣ di acqua che supera un’offerta in⁣ diminuzione.

Per ora, le notizie sono migliori rispetto ⁢allo stesso periodo⁢ dell’anno scorso, ma Miller non considera questo come una vittoria.

“Non abbiamo ⁤risolto il problema”, ⁢ha‌ detto. “Siamo ancora in questa situazione in ‌cui dobbiamo fare molto lavoro”.