Tragedia in Islanda: uomo scomparso in⁢ una crepa vulcanica

Un tragico incidente ha colpito la tranquilla cittadina di Grindavik, situata sulla Penisola di ‌Reykjanes in Islanda, dove un uomo è scomparso dopo essere caduto in una crepa nel terreno ​causata dall’attività vulcanica recente. L’incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì⁤ 10 gennaio⁢ 2024, vicino al sito di una ​recente eruzione vulcanica.

L’uomo, che stava lavorando per compattare il terreno all’interno della crepa, è scomparso nella ‍mattinata ⁣dell’11 gennaio 2024. Nonostante gli sforzi di ricerca che hanno coinvolto oltre 200 persone durante la notte, l’individuo non è stato ancora‌ localizzato.

Attività sismica e misure di protezione

Evacuazione ‌e eruzione

L’attività sismica sulla Penisola di Reykjanes, iniziata all’inizio di novembre, ha portato alla formazione‌ di crepe nel terreno intorno a Grindavik, causando l’evacuazione di quasi 4.000‍ residenti. La città si trova vicino a un’intrusione⁣ verticale‍ di magma lunga 15 km, che ha causato un’eruzione significativa il 18 dicembre.

Protezione della città e della centrale geotermica

Sebbene le colate di lava si siano spostate verso​ nord-est, lontano da ‌Grindavik e in​ aree disabitate, le autorità hanno adottato misure per proteggere la città e la vicina centrale geotermica di Svartsengi. Questo include⁣ la ​costruzione di muri di terra e canali per ‍deviare eventuali⁤ colate di lava​ in avvicinamento.

Continua attività sismica e rischio di nuova eruzione

L’eruzione‌ della fessura è terminata il 21 dicembre, ma ⁢l’attività⁢ sismica continua nella ⁣zona, con l’Ufficio ⁢Meteorologico Islandese (IMO) che avverte di una potenziale nuova eruzione lungo il dike verticale. Il sollevamento del terreno nell’area di Svartsengi è in corso, indicando un accumulo continuo ⁢di magma sotto la superficie.

“I calcoli basati su modelli che si affidano a misurazioni di deformazione (GPS e immagini satellitari) indicano che la quantità di magma⁤ accumulato nel ⁣serbatoio sotto Svartsengi ha raggiunto un livello paragonabile al ⁣volume che ha ⁣portato alla formazione del condotto di magma ​e alla successiva eruzione del 18 dicembre dello ⁢scorso anno. Questo ​suggerisce che c’è un rischio aumentato di un’eruzione nei ​prossimi giorni”, ha dichiarato⁢ l’IMO ⁣il 5 ⁣gennaio 2024.

Le immagini qui sotto‍ sono state catturate alcune⁢ settimane prima dell’eruzione ‍del⁣ 18 dicembre:

La comunità⁣ di Grindavik e ⁢le autorità islandesi sono in allerta massima, mentre continuano le ⁤ricerche dell’uomo scomparso e si monitora attentamente ​l’attività vulcanica nella regione. La situazione rimane incerta e la popolazione è invitata a seguire le indicazioni delle autorità per garantire la propria ⁤sicurezza.