Sì, l’Inverno sta per concedersi una pausa. Alcuni sostengono che in realtà le condizioni meteo climatiche non siano state mai abbastanza invernali, ma non siamo d’accordo. Negli ultimi giorni, senza andare troppo lontano, l’affondo depressionario polare ha portato l’Inverno, punto.

Se poi ci si immagina l’Italia investita costantemente da irruzioni artiche e da neve a bassa quota beh, non è così. L’Inverno mediterraneo è questo, che poi le temperature siano più alte rispetto al passato è un dato di fatto. Ma l’aspetto termico è condizionato, lo sappiamo, dal riscaldamento globale e le medie termiche degli ultimi decenni si stanno alzando.

Ciò premesso, nel corso dei prossimi 10 giorni avremo a che fare con temperature più alte del solito. Prima a causa dell’Anticiclone, che come al solito ci metterà lo zampino, poi per il passaggio di diverse perturbazioni atlantiche. Perturbazioni che venendo da ovest porteranno sì maltempo, ma anche aria umida e non certamente fredda di matrice oceanica.

Poi magari ci saranno anche degli affondi nord atlantici o polari marittimi, questo lo vedremo cammin facendo, ma sappiate che le perturbazioni atlantiche fanno parte della casistica invernale mediterranea.

Che l’Inverno, giusto a questo punto della stagione, possa concedersi una pausa di riflessione ci sta. Che poi se la prenderà qui da noi, perché in altre zone d’Europa sarà ben presente. Pausa che comunque sarà salutare, anche in virtù delle complesse dinamiche atmosferiche che riguardano il Vortice Polare.

Recentemente abbiamo scritto che vi sarà una redistribuzione delle strutture bariche a livello emisferico e tale redistribuzione andrà considerata di fondamentale importanza nel prosieguo stagionale.

Mettiamola così: l’Inverno avrà necessità di ricaricare le pile per ripresentarsi sulla scena europea più vivo che mai. Vedrete che nell’ultima decade di gennaio e poi a febbraio la stagione invernale mostrerà il meglio di sé. Ne siamo certi…