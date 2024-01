Il manto⁢ nevoso europeo sta scomparendo a causa⁢ del riscaldamento invernale

Il manto nevoso che ricopriva regolarmente i bacini fluviali in tutto il mondo sta diminuendo sempre ​di più e​ il cambiamento climatico ​è il principale responsabile, secondo un recente studio. “Molti dei ​bacini più popolosi del mondo sono sull’orlo‍ di ⁤un rapido declino della neve”, ha concluso lo studio sugli accumuli⁣ nevosi dal 1981, pubblicato ​mercoledì sulla rivista Nature.

Lo ‍studio ha individuato una soglia critica per il futuro dei manti ​nevosi nell’emisfero ⁣settentrionale: -8 gradi⁤ Celsius. Nei luoghi dove la temperatura media invernale è più fredda di quella, il manto nevoso spesso sopravvive perché è abbastanza freddo. Ma le aree più⁣ calde di ⁤-8°C per una media invernale tendono a vedere⁣ i loro paesaggi invernali sciogliersi.‍ E sta accadendo velocemente.

“Potenzialmente ci si trova in questo regime⁤ di perdite davvero rapide⁤ e in accelerazione con il riscaldamento”, afferma l’autore principale Alexander Gottlieb, scienziato‌ dei sistemi terrestri al Dartmouth College negli Stati Uniti.

Cos’è il manto nevoso e ⁤perché è importante?

La maggior parte degli studi passati si è concentrata⁢ sulla copertura nevosa, che​ è una misurazione‍ semplice del fatto che il terreno sia coperto di neve o meno. Questa ultima ricerca ha esaminato il manto nevoso, una‍ misurazione più completa che include profondità e quantità, al suo picco generale ‍a marzo.

Il manto nevoso primaverile è fondamentale per fornire un approvvigionamento costante di acqua potabile e per irrigazione a miliardi di persone, con fusioni più grandi e anticipate⁤ che causano problemi.

Elizabeth Burakowski, scienziata dei sistemi terrestri all’Università del New Hampshire, che non ha partecipato⁤ alla ricerca, afferma ⁣che lo studio ‌dimostra “oltre ogni ragionevole dubbio che gli esseri umani ‍sono responsabili del‌ declino del manto nevoso in decine di bacini fluviali nell’emisfero settentrionale” e che‌ lo scioglimento della neve “aumenterà con ogni grado”.

“Lo studio ⁤dimostra che ⁤il nostro futuro nevoso dipende dal percorso che scegliamo di intraprendere per agire sul clima”, scrive Burakowski in‌ un’email.

Cosa sta causando la scomparsa del manto nevoso?

Gottlieb e il climatologo del Dartmouth Justin Mankin hanno ​esaminato ⁣169 bacini fluviali dell’emisfero settentrionale, riscontrando ​un significativo trend al ribasso di 40⁤ anni in 70 dei bacini fluviali, ⁢un trend crescente in una dozzina e nessun trend negli altri.

In 23⁤ di⁤ questi manti nevosi‍ in diminuzione, Mankin​ e Gottlieb, utilizzando variazioni sulle tecniche scientifiche standard, sono stati in grado di dimostrare che il cambiamento climatico ‍ha chiaramente contribuito allo scioglimento. In otto ⁢bacini fluviali, tutti nella fredda ⁢Siberia orientale, hanno scoperto che il ⁣cambiamento ‍climatico ha contribuito ad aumentare il ⁣manto nevoso poiché le precipitazioni sono aumentate ma le temperature ​sono rimaste abbastanza ​fredde da preservarlo.

L’Europa e il Nord America stanno subendo alcune delle maggiori perdite‌ di manto nevoso primaverile, hanno scoperto, ⁤tra cui i bacini dei fiumi Neva e Don in Russia;​ il Dnieper‌ in Russia,⁣ Bielorussia e Ucraina;⁣ il⁢ Vistola‌ in Polonia; e il Danubio, che scorre attraverso o confina con Germania, Austria, Slovacchia,‌ Ungheria, ⁤Croazia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldavia⁣ e Ucraina.

Negli Stati Uniti, i bacini fluviali più colpiti sono il Great Salt Lake nello Utah, il Merrimack nel New Hampshire e nel Massachusetts, il Connecticut, il Susquehanna a New York e nel Maryland, l’Hudson a New York e il Delaware.

Un buon esempio di manto nevoso in diminuzione è la parte superiore del bacino del fiume Colorado in Colorado e parti‍ del Wyoming, afferma Gottlieb. Lì, ⁢la ​temperatura media invernale è di circa -5 gradi Celsius, apparentemente abbastanza fredda per la neve perché è sotto‍ lo zero, ma non ⁤è così, dice.

“Questo è un luogo⁢ dove abbiamo iniziato a vedere emergere questi tipi‍ di perdite ‌in accelerazione”, afferma Gottlieb. “Vediamo questo quadro davvero chiaro di perdita di neve forestale antropogenica negli ultimi 40 anni o giù​ di lì”.

Gottlieb ‌e Mankin hanno documentato le “impronte digitali” del riscaldamento causato dall’uomo​ utilizzando il ​metodo standard di attribuzione ​climatica del confronto tra ciò che è accaduto negli ‌ultimi 40 anni di un mondo ​reale in riscaldamento e⁣ migliaia di simulazioni al computer che mostrano cosa accadrebbe a questi bacini fluviali su un pianeta immaginario senza cambiamenti climatici.

I luoghi più freddi di -8°C rappresentano l’81% del manto nevoso dell’emisfero settentrionale, ma non⁤ ospitano molte persone, solo⁤ 570 milioni, afferma Mankin. Più di 2 ​miliardi di persone vivono in aree dove la ⁤media invernale è compresa tra -8 e zero gradi Celsius, dice.

Il manto nevoso è destinato a cambiare a un ritmo sempre più veloce

Quello che è fondamentale, soprattutto per l’approvvigionamento idrico, è‍ che “con l’accelerazione del riscaldamento, il cambiamento del manto nevoso accelererà molto più ‍velocemente di quanto non ⁤abbia fatto finora”, afferma Daniel Scott, scienziato dell’Università di Waterloo ⁢che non è stato coinvolto nello studio.

Questo perché ciò che sta accadendo non è graduale. Sopra una certa‍ temperatura, la fusione si muove velocemente. Sotto quella soglia di -8°C, ⁤è abbastanza freddo che l’umidità extra nell’aria dal cambiamento climatico può comportare più neve e aumentare il manto nevoso, qualcosa che Gottlieb e Mankin dicono di aver visto nella Siberia orientale.

Quella ‍soglia di -8°C “ci dice più chiaramente quanto rischio ​c’è e dove”, afferma Waleed Abdalati, scienziato del ghiaccio ‌dell’Università ‍del Colorado, ex capo scienziato della NASA che non ha fatto parte dello⁤ studio.

L’industria sciistica è un esempio di come l’economia soffrirà

L’industria sciistica – con immagini talvolta sorprendenti di neve artificiale su un paesaggio altrimenti bruno per il divertimento dei vacanzieri⁣ invernali – è​ da tempo un esempio facile da capire di un’economia che soffrirà per la mancanza⁣ di neve.

Molte ‌aree ‍sciistiche attendono con ansia ogni anno che Madre Natura porti abbastanza neve per iniziare a far funzionare i loro impianti di risalita. Altre hanno chiuso del tutto dopo che le loro stagioni sono diventate troppo brevi.

Le montagne gestite da grandi aziende, come l’Aspen Snowmass del Colorado, sono in grado di operare in modo coerente nonostante meno ‍neve e inverni più brevi.

“I giorni di apertura ‍e chiusura rimangono costanti⁢ grazie all’innevamento artificiale, il che mostra quanto ⁢sia importante”, afferma Auden Schendler, vicepresidente ⁤senior della sostenibilità di Aspen One, la società madre di Aspen Skiing Company.

Hanno anche investito nella⁤ costruzione di nuove piste da sci ‍a quote più elevate ⁣dove la neve è più affidabile‌ rispetto⁤ alla base, proteggendoli da una perdita economica sostanziale – per ora.

“Questo in nessun modo riduce l’urgenza della necessità di agire con forza ‌e su larga scala”, afferma Schendler. Aspen Snowmass è tra una manciata crescente di aree sciistiche che abbracciano l’attivismo‍ climatico come ​nuovo ‌standard del settore, riconoscendo la ‌necessità urgente di fare pressione per politiche favorevoli al clima se vogliono esistere ​bene in un futuro che si riscalda.