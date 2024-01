La crisi dell’inquinamento atmosferico in Africa

Un recente studio mette in evidenza la grave crisi dell’inquinamento atmosferico in Africa e sollecita un’azione urgente e collaborativa che coinvolga attori globali e regionali. Le soluzioni proposte includono il monitoraggio della qualità dell’aria, investimenti in energia pulita, miglioramento della gestione dei rifiuti, tecnologie eco-compatibili e sviluppo infrastrutturale per ridurre l’inquinamento e affrontare il suo impatto sproporzionato sulle popolazioni vulnerabili.

La sfida dell’inquinamento atmosferico in Africa e la necessità di un’azione internazionale

Negli ultimi 50 anni, le nazioni africane hanno sofferto di un rapido deterioramento della qualità dell’aria, rendendo le loro città tra le più inquinate al mondo. I livelli di concentrazione di particolato sono ora da cinque a dieci volte superiori a quelli raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con una situazione prevista per peggiorare man mano che la popolazione cresce e l’industrializzazione si accelera.

Tuttavia, è stato fatto troppo poco per combattere la pericolosa qualità dell’aria, con solo lo 0,01% dei fondi globali per l’inquinamento atmosferico attualmente spesi in Africa.

Un nuovo articolo di opinione dell’Università di Birmingham, dell’Università di Cambridge, dell’Imperial College London, della South Eastern Kenya University e dell’African Centre for Clean Air, pubblicato su Nature Geoscience, sostiene che affrontare questa questione richiede sforzi collettivi da parte dei paesi africani, soluzioni su misura per la regione e collaborazione globale.

Le cause e gli impatti dell’inquinamento atmosferico in Africa

Francis Pope, professore di Scienze dell’Atmosfera all’Università di Birmingham e uno dei coautori, ha dichiarato: “La combustione di biomassa per cucinare, riscaldare e illuminare, le industrie di sfruttamento del petrolio greggio e di estrazione del carbone, e i vecchi veicoli importati dall’Europa sono tutte cause della scarsa qualità dell’aria nelle nazioni africane. Quest’aria pericolosa può causare problemi di salute complessi e talvolta mortali per coloro che la respirano. Se questo non fosse sufficiente motivo per affrontare questa questione, l’inquinamento atmosferico in Africa non è solo un problema per le persone che vivono sul continente, ma per il mondo intero, limitando la capacità di raggiungere gli obiettivi climatici globali e combattere l’emergenza climatica.”

Nel corso degli anni sono stati fatti numerosi sforzi per combattere l’inquinamento atmosferico, come la firma della Dichiarazione C40 Clean Air da parte di dieci grandi città africane. Anche le iniziative per monitorare i livelli di inquinamento atmosferico e raccogliere dati molto necessari hanno iniziato a prendere slancio.

Gli sforzi necessari per un cambiamento reale

Ma c’è ancora molto da fare. I ricercatori sostengono che gli sforzi regionali e internazionali devono essere coordinati per ottenere un vero cambiamento e sfruttare le conoscenze esistenti sul controllo e la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Chiedono una collaborazione urgente su:

Monitoraggio continuo dell’aria tramite una rete di sensori per costruire un quadro dettagliato delle variazioni dell’inquinamento atmosferico e monitorare i progressi.

Investimenti in energia pulita come solare, idroelettrica e eolica per soddisfare la domanda energetica dell’Africa, che si prevede raddoppierà entro il 2040.

Miglioramento della gestione dei rifiuti solidi per prevenire lo scarico e la combustione dei rifiuti e migliorare i tassi di riutilizzo, riciclaggio e recupero.

Investimenti in tecnologia ecocompatibile per garantire che i paesi africani possano crescere economicamente evitando tecnologie sporche e obsolete provenienti dal Nord globale.

Miglioramenti infrastrutturali per ridurre le emissioni dal settore dei trasporti, migliorando l’offerta di trasporto pubblico e adottando standard di emissione più elevati per il carburante e i veicoli importati.

La necessità di un approccio ambizioso e collaborativo

Il coautore dell’articolo, il Dr. Gabriel Okello, dell’Istituto per la Leadership Sostenibile dell’Università di Cambridge e dell’African Centre for Clean Air, ha detto: “L’inquinamento atmosferico è complesso e sfaccettato con diverse fonti e modelli all’interno della società. Affrontarlo richiede approcci più ambiziosi, collaborativi e partecipativi centrati sul coinvolgimento degli stakeholder nella politica, nell’accademia, nel business e nelle comunità per co-progettare e co-produrre interventi specifici per il contesto. Questo dovrebbe essere catalizzato da un aumento degli investimenti in interventi che stanno affrontando l’inquinamento atmosferico. L’Africa ha l’opportunità di sfruttare la crescente volontà politica e attingere alla giovane popolazione per accelerare l’azione verso i cinque ampi suggerimenti nel nostro documento.”

La Dr.ssa Andriannah Mbandi, della South Eastern Kenya University e coautrice dell’articolo, ha detto: “Il peso dell’inquinamento atmosferico grava ingiustamente sulle popolazioni più povere, e sulle donne e sui bambini, poiché sono più probabilmente esposti a maggiori livelli di inquinanti e molto probabilmente subiscono più impatti. Pertanto, le azioni per l’aria pulita contribuiranno in qualche modo a correggere alcune di queste disuguaglianze in Africa, oltre ai benefici per la salute e l’ambiente.”

Il professor Pope conclude: “Non esiste una soluzione ‘taglia unica’ ai problemi di qualità dell’aria in Africa, e ogni regione e popolazione avrà le proprie sfide specifiche da superare. Ma essendo proattivi e attuando queste cinque azioni ci sarà una riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico, il che significa persone più sane e un pianeta più sano.”