La sicurezza⁢ nucleare in Giappone dopo il terremoto e lo tsunami

Il Giappone ⁣è stato colpito da un ‌terremoto di magnitudo 7.6​ il 1° gennaio 2024, che ‌ha provocato onde di tsunami fino a 3 ⁢metri di altezza. La centrale ‌nucleare​ di Shika, situata nella prefettura di‌ Ishikawa, ha subito l’impatto di queste onde, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza‍ nucleare ⁤del⁤ paese, ancora scosso dal ricordo del disastro di Fukushima.

La reazione della centrale di Shika

La ⁢centrale ⁤di Shika, posizionata a 11 metri sopra il livello del mare e protetta da una diga di 4 metri costruita dopo l’incidente di Fukushima del 2011, ha resistito allo tsunami senza subire danni ⁢significativi. Tuttavia, l’effetto del terremoto⁤ sulla prefettura di Ishikawa‍ è‌ stato notevole, con 206 ‌vittime e ⁤ingenti ⁢danni ‌alle proprietà.

Il primo tsunami, con onde alte 1 metro, è stato registrato‌ vicino alla centrale circa 20 minuti dopo il terremoto, mentre analisi successive hanno indicato altezze d’onda⁤ fino a 3 metri ⁢105 minuti dopo il sisma.

Danni ⁤minori ad altre ⁢strutture nucleari

Altre strutture nucleari lungo la costa del Mar del Giappone hanno riportato danni minori, tra cui perdite d’acqua utilizzate per il raffreddamento del combustibile nucleare e interruzioni parziali dell’energia elettrica. Tuttavia, gli operatori delle centrali hanno assicurato che non ci sono rischi​ ambientali o ​strutturali per le stazioni di energia nucleare stesse.

Le complicazioni e le misure adottate

Perdite di olio e misure di contenimento

Complicazioni sono sorte quando Hokuriku Electric ha segnalato due perdite di olio alla centrale di Shika, una ‌il‌ 7 gennaio e un’altra il 10 gennaio. Sono state adottate misure come tappetini assorbenti e la chiusura dei⁣ cancelli di drenaggio per contenere le perdite. Nonostante questi sforzi, è stata ‌trovata una chiazza di petrolio di circa 100‌ x 30 metri‌ vicino alla stazione. La ⁢compagnia elettrica ritiene che ‍queste perdite siano originate da un trasformatore durante il terremoto e sta analizzando‍ ulteriormente la situazione.

La risposta dell’Autorità di ‍Regolamentazione Nucleare

In una riunione ‌dell’Autorità ​di Regolamentazione Nucleare (NRA), è ⁤stato riferito che l’accelerazione del terremoto ha leggermente superato ‌le ⁢ipotesi di progettazione in alcune parti della centrale, anche se​ la NRA ha assicurato che non ci sono problemi di sicurezza. Tuttavia,‍ l’autorità ha sollecitato​ Hokuriku Electric a indagare approfonditamente sui⁤ danni al trasformatore e a considerare potenziali nuovi danni a ⁤causa delle continue scosse di assestamento.

Piani futuri e revisioni della sicurezza

I reattori di Shika, inaugurati nel 1993 e nel 2006, sono stati offline dal disastro del 2011. Nonostante ‍i piani di riavviare il reattore n. 2 ‌entro il ​2026, questi‍ piani potrebbero⁤ ora subire ritardi a causa⁤ della necessità di revisioni approfondite della sicurezza alla luce del recente ⁣terremoto e tsunami.

La sicurezza nucleare‌ in Giappone rimane una‌ questione di primaria importanza, soprattutto dopo gli eventi del 1° gennaio 2024. La centrale di Shika ha ⁣dimostrato di essere resistente, ma gli incidenti e le perdite segnalati evidenziano la necessità di una costante vigilanza e di un aggiornamento delle misure di sicurezza per proteggere l’ambiente e la‍ popolazione da potenziali rischi nucleari.