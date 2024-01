Eh già, non soltanto Anticiclone. Recentemente abbiamo parlato, giustamente, dell’imminente impennata delle temperature. Un’impennata che porterà condizioni meteo climatiche dalla parvenza primaverile e che spingerà i più estremisti a decretare la conclusione della stagione invernale.

Nulla di più falso, l’Inverno non è finito e il meglio deve ancora venire. Fino a questo momento, se si esclude il recentissimo affondo depressionario polare, il voto stagionale non è certo lusinghiero ma dobbiamo ricordarci che tanto la prima metà di dicembre quanto la prima settimana di gennaio sono state caratterizzate da una vivacità atmosferica tipicamente invernale.

Certo, si dovesse parlare esclusivamente di temperature si dovrebbero fare altre considerazioni ma quando si parla di condizioni meteo climatiche lo si deve fare a 360°.

Ciò detto, ecco che gennaio ha deciso di cambiare rotta. Ha deciso di strizzare l’occhio all’Atlantico, quindi di rivolgere la propria attenzione ad ovest. E ci sta, badate bene, recentemente abbiamo approfondito l’argomento “Inverno mediterraneo” evidenziando quanto sia importante il ruolo del grande Oceano.

Le perturbazioni, quindi, si ripresenteranno alle nostre latitudini. Quando? Probabilmente già a partire dalla prossima settimana. Esattamente, l’Anticiclone non avrà durata illimitata ma verrà scalzato da diversi affondi depressionari nord atlantici. Affondi che avranno l’onere di riportarci un bel po’ di precipitazioni, quindi piogge, quindi neve in montagna.

Ebbene sì, l’Inverno mediterraneo è anche questo indi per cui non dobbiamo stupirci. Magari le temperature risulteranno superiori alle medie stagionali, questo sì, ma occhio a dare per spacciata la stagione invernale…

L’Inverno non è affatto finito e ce ne renderemo conto a partire dall’ultima decade mensile, ovvero durante il periodo più propizio al ritorno in grande stile del freddo Artico e perché no, anche del gelo siberiano.