Il cambiamento climatico e il rischio di incendi

Il cambiamento climatico potrebbe portare un aumento significativo dei giorni all’anno con un rischio estremo di incendi boschivi in Kansas, Oklahoma e Texas. Uno studio recente suggerisce che gli abitanti di questi stati dovrebbero prepararsi ad affrontare più giorni di questo tipo anche in periodi dell’anno in cui sembrerebbe improbabile, come l’inverno.

Guo Yu, professore assistente di ricerca presso l’Istituto di Ricerca del Deserto, che studia le precipitazioni e il cambiamento climatico, afferma: “In futuro, quando avremo un inverno più secco e caldo, c’è una alta probabilità che possano verificarsi incendi boschivi”.

Yu e i suoi colleghi hanno esaminato i quattro indici più comuni utilizzati in Nord America dalle agenzie antincendio per rimanere all’erta riguardo al tempo favorevole agli incendi boschivi. Questi indici, che possono essere considerati come versioni più avanzate dei livelli di pericolo di incendio di Smokey Bear esposti nei parchi, combinano condizioni come la velocità del vento e l’umidità relativa alla temperatura.

I ricercatori hanno combinato questi indici con modelli di cambiamento climatico per proiettare i rischi di incendi boschivi nel futuro. L’analisi suggerisce che entro l’ultimo decennio di questo secolo, la regione che include Kansas, Oklahoma e Texas vedrà 30 giorni in più all’anno di rischio estremo per gli incendi boschivi. Oggi, questa regione sperimenta tipicamente circa sei di questi giorni all’anno.

I giorni aggiuntivi di rischio estremo saranno distribuiti durante tutto l’anno, inclusi più casi di queste condizioni durante l’inverno. Il Kansas ha affrontato proprio questa situazione nel 2021, quando il Four-County Fire ha colpito le Smoky Hills solo due settimane prima di Natale.

Una tempesta di vento estrema con raffiche fino a 160 km/h ha portato le fiamme attraverso più di 48.500 ettari nelle contee di Russell, Ellis, Osborne e Rooks. Incendi sparsi hanno bruciato migliaia di ettari altrove, con 54 incendi boschivi iniziati in 34 contee in un solo giorno.

Le agenzie antincendio sono sotto pressione

L’aumento previsto delle condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi boschivi sottolinea l’importanza di adottare misure preventive in una regione che ha iniziato a vedere incendi più distruttivi rispetto al passato. Questo solleva interrogativi su come supportare le agenzie antincendio già sotto pressione che proteggono le aree rurali. Circa l’80% dei dipartimenti antincendio dello stato è composto interamente da volontari.

Quando gli incendi sono piccoli e facilmente contenibili, i vigili del fuoco possono svolgere il lavoro rapidamente. Tuttavia, sempre più spesso, i volontari si trovano a dover affrontare incendi che durano molte ore e giorni.

“Hanno lavori, hanno famiglie”, ha detto il capo forestale dello stato Jason Hartman. “Non sono disponibili per questi interventi a lungo termine così facilmente come lo erano per i veri incendi di erba che avevamo in passato in questo stato”.

Il paesaggio del Kansas e degli stati vicini sta passando da prateria a bosco di arbusti e ginepri, una trasformazione causata dall’uomo. I ginepri nativi, comunemente chiamati cedri rossi orientali, si stanno diffondendo aggressivamente e intensificano notevolmente gli incendi boschivi.

“Sembra un fuoco d’artificio che esplode”, ha detto il capitano dei vigili del fuoco di Hutchinson, Troy Mueller, mentre addestrava i vigili del fuoco vicino a Scott City lo scorso aprile. “Un albero di cedro alto 9-12 metri… avrà fiamme lunghe 15-18 metri sopra la cima dell’albero e può lanciare una braci nell’erba a 400 metri di distanza e iniziare un altro incendio”.

La situazione richiede un’attenzione e una preparazione maggiore da parte delle comunità e delle agenzie antincendio per affrontare questa nuova realtà di rischio incendi, che si sta manifestando con una frequenza e intensità sempre maggiori.

La minaccia degli incendi nelle Grandi Pianure

Le Grandi Pianure degli Stati Uniti stanno affrontando una crescente minaccia di incendi di vasta portata. Negli ultimi decenni, la frequenza di questi disastri naturali è aumentata in modo preoccupante, con alcuni degli incendi più grandi registrati in Kansas che si sono verificati nell’ultimo decennio. Tra questi, il più grande è stato l’incendio di Starbuck nel marzo 2017, che ha bruciato oltre 460.000 ettari di terreno. Altri incendi significativi includono l’Anderson Creek Fire nel marzo 2016, che ha colpito 280.000 ettari, e il Four-County Fire nel dicembre 2021, che ha devastato 120.000 ettari.

Una delle cause principali di questi incendi è l’espansione delle cedre rosse orientali, che hanno giocato un ruolo significativo nell’intensificare gli incendi del 2016 e del 2017. Un gruppo di lavoro sulle emergenze incendi in Kansas ha evidenziato come, negli ultimi vent’anni, il paesaggio del Kansas si sia evoluto in modo tale da creare maggiori rischi di incendi quasi impossibili da contenere durante le condizioni di siccità e vento.

Il ruolo del cambiamento climatico

Uno studio recente condotto da Yu e pubblicato sulla rivista Earth’s Future ha mostrato che il cambiamento climatico potrebbe rendere situazioni rischiose come l’espansione delle cedre e le linee elettriche mal mantenute ancora più pericolose. Il riscaldamento globale sta infatti contribuendo ad aumentare la frequenza e l’intensità degli incendi, mettendo a rischio non solo l’ambiente naturale ma anche le comunità e le proprietà terriere.

La necessità di interventi

Per contrastare questa minaccia, è necessario un intervento mirato che aiuti le comunità e i proprietari terrieri a respingere l’avanzata di queste piante infestanti. Inoltre, è fondamentale una regolamentazione chiara delle linee elettriche rurali mal mantenute, che sono sospettate di essere all’origine di alcuni incendi.

Strategie di prevenzione e gestione

Per prevenire e gestire efficacemente gli incendi nelle Grandi Pianure, è necessario adottare una serie di strategie. Queste includono la gestione attiva delle foreste, la creazione di zone cuscinetto prive di vegetazione infiammabile attorno alle aree abitate e la manutenzione regolare delle linee elettriche. Inoltre, è importante sensibilizzare le comunità locali sui rischi degli incendi e su come comportarsi in caso di emergenza.

La gestione delle foreste

Una gestione attiva delle foreste può contribuire a ridurre il rischio di incendi. Questo include la rimozione delle piante infestanti come le cedre rosse orientali e la creazione di barriere naturali che possano contenere la diffusione del fuoco. Inoltre, è fondamentale effettuare bruciature controllate in modo regolare per ridurre l’accumulo di materiale infiammabile sul terreno.

La manutenzione delle infrastrutture

Un altro aspetto cruciale è la manutenzione delle infrastrutture, in particolare delle linee elettriche rurali. Queste devono essere ispezionate e mantenute regolarmente per prevenire che possano diventare una fonte di innesco per gli incendi. È inoltre necessario che vi sia una regolamentazione chiara e rigorosa per garantire che le linee elettriche siano sempre in condizioni ottimali.

In conclusione, la minaccia degli incendi nelle Grandi Pianure è una realtà che richiede un’azione immediata e coordinata. Solo attraverso una gestione attenta e strategica del territorio e delle infrastrutture sarà possibile ridurre il rischio di disastri naturali e proteggere l’ambiente e le comunità che vi abitano.

La diffusione dei ginepri nelle Grandi Pianure

Le Grandi Pianure degli Stati Uniti stanno affrontando un problema crescente: la diffusione incontrollata dei ginepri, noti anche come cedri rossi orientali. Questi alberi sempreverdi, che si stanno espandendo nei boschi di latifoglie della Contea di Riley, aumentano il rischio di incendi rapidi e difficili da contenere, soprattutto in condizioni di tempo secco e ventoso. La loro presenza rende i boschi più vulnerabili agli incendi di cima, che si diffondono rapidamente tra le chiome degli alberi.

Per sensibilizzare i residenti delle Grandi Pianure riguardo a questa problematica, l’Università del Nebraska-Lincoln ha avviato una campagna di educazione pubblica. Inoltre, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, attraverso il suo Servizio di Conservazione delle Risorse Naturali, ha lanciato l’iniziativa Great Plains Grassland per aiutare i rancher del Kansas, del Nebraska e dell’Oklahoma a combattere la diffusione dei ginepri.

Cosa possono fare il Kansas e i suoi residenti?

Molti rancher, specialmente nelle Flint Hills, utilizzano il fuoco controllato per combattere i ginepri che altrimenti invaderebbero i loro pascoli. Tuttavia, alcuni proprietari terrieri non hanno i mezzi per contrastare questi alberi, anche se lo desiderano. Inoltre, molte persone al di fuori dell’industria del ranching apprezzano questi alberi e ne permettono la diffusione, creando a volte tensioni tra vicini.

Spesso i proprietari di abitazioni apprezzano la privacy creata da questi sempreverdi fitti, quindi non sono necessariamente infastiditi dall’aumento dei boschi di ginepro che si avvicinano ai loro quartieri suburbani e alle loro piccole proprietà semirurali. Tuttavia, nel marzo del 2022, un incendio boschivo ha colpito i sobborghi pieni di ginepri nella Contea di Reno. Più di 2.428 ettari sono andati a fuoco. Una persona è morta e più di 100 edifici, inclusi 36 case, sono stati distrutti.

Il gruppo di lavoro sugli incendi boschivi afferma che tutti quei cedri rossi orientali hanno reso difficile fermare le fiamme. Il governatore del Kansas, Laura Kelly, ha creato il gruppo di lavoro nel 2022. Il suo rapporto di novembre incoraggia le agenzie statali e federali a controllare le specie problematiche sulle loro proprietà, ad esempio lungo le autostrade, e chiede di aiutare i proprietari privati a fare lo stesso.

Le conseguenze degli incendi e le misure preventive

Gli incendi boschivi non solo causano danni materiali e perdite di vite umane, ma hanno anche un impatto significativo sull’ambiente e sulla biodiversità. La distruzione degli habitat naturali e la morte di specie animali e vegetali sono solo alcune delle conseguenze negative. Per questo motivo, è fondamentale adottare misure preventive per limitare la diffusione dei ginepri e ridurre il rischio di incendi.

Le tecniche di gestione del fuoco, come il fuoco controllato, sono uno strumento efficace per mantenere l’equilibrio ecologico e prevenire la diffusione incontrollata di specie invasive come i ginepri. Inoltre, la collaborazione tra agenzie governative, proprietari terrieri e comunità locali è essenziale per garantire la sicurezza e la protezione dell’ambiente.

La collaborazione tra agenzie e proprietari terrieri

La lotta contro la diffusione dei ginepri richiede un approccio coordinato e collaborativo. Le agenzie governative hanno un ruolo chiave nel fornire risorse e supporto tecnico ai proprietari terrieri, che a loro volta devono essere disposti a impegnarsi attivamente nella gestione dei loro terreni. La condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche è fondamentale per affrontare efficacemente questa sfida ambientale.

Il ruolo delle agenzie governative

Le agenzie governative, come il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti e il Servizio di Conservazione delle Risorse Naturali, hanno la responsabilità di guidare gli sforzi per controllare le specie invasive e proteggere le risorse naturali. Fornendo finanziamenti, formazione e assistenza tecnica, possono aiutare i proprietari terrieri a implementare strategie di gestione sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Le iniziative come la Great Plains Grassland sono esempi di come le agenzie governative possono sostenere i rancher e i proprietari terrieri nella lotta contro la diffusione dei ginepri, promuovendo al contempo la conservazione dei pascoli e la biodiversità delle Grandi Pianure.

L’impegno dei proprietari terrieri

I proprietari terrieri hanno un ruolo cruciale nella gestione dei loro terreni e nella prevenzione della diffusione dei ginepri. Attraverso pratiche di gestione responsabili, come il fuoco controllato e la rimozione selettiva degli alberi, possono contribuire a mantenere l’equilibrio ecologico e ridurre il rischio di incendi boschivi.

La collaborazione con le agenzie governative e la partecipazione a programmi di formazione e assistenza possono fornire ai proprietari terrieri le conoscenze e le risorse necessarie per affrontare questa sfida in modo efficace e sostenibile.

In conclusione, la diffusione dei ginepri nelle Grandi Pianure rappresenta una minaccia significativa per l’ambiente e la sicurezza delle comunità locali. Tuttavia, attraverso la collaborazione tra agenzie governative, proprietari terrieri e comunità locali, è possibile adottare misure preventive e strategie di gestione che limitino la diffusione di queste specie invasive e proteggano le risorse naturali delle Grandi Pianure per le generazioni future.

La lotta contro gli incendi nel Kansas

Il Kansas è uno stato che negli ultimi anni ha dovuto affrontare numerosi incendi, spesso causati da condizioni meteorologiche avverse e dalla mancanza di risorse adeguate per combatterli. Per questo motivo, è stato creato un gruppo di lavoro che ha l’obiettivo di trovare soluzioni per prevenire e gestire meglio questi eventi.