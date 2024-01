Impatto delle temperature estreme sul peso alla nascita dei neonati

Uno studio​ recente ha evidenziato come l’esposizione a temperature estreme possa influenzare il peso alla nascita dei neonati. Il cambiamento climatico, infatti,⁣ potrebbe avere un impatto ⁤significativo‌ sul ​peso dei ​bambini al momento della nascita, soprattutto se l’esposizione a stress termico,⁤ sia da freddo⁤ che da‌ caldo, avviene nelle fasi avanzate della gravidanza. Il peso alla nascita è ‍un ‍fattore determinante per lo sviluppo e le⁣ possibilità di sopravvivenza di un bambino, oltre a essere un indicatore della sua vulnerabilità a ⁣malattie e patologie in età adulta.

Come⁢ lo stress termico da freddo e caldo può influenzare il peso ⁤alla nascita?

Lo studio, condotto dai ricercatori della‍ Curtin School of Population Health ​di Perth, ha⁢ esaminato oltre⁢ 385.000 gravidanze in ⁢ Australia Occidentale tra il 2000 e il 2015. Utilizzando l’Indice Universale del ⁣Clima Termico (UTCI), che​ descrive il comfort fisiologico del ⁢corpo umano in condizioni specifiche, lo studio ⁢ha analizzato​ l’esposizione a stress⁢ termico da freddo⁤ o caldo. L’esposizione è stata valutata a ‌partire dalle 12 settimane precedenti al concepimento fino ⁣alla‌ nascita,⁤ per determinare se avesse⁤ avuto un impatto sul peso alla nascita. Tra i campioni dello studio, il 9,8% ‌dei bambini è nato con un peso inferiore al normale e il 9,9% con un peso ⁢superiore ⁣rispetto ⁣all’età gestazionale. I ricercatori hanno scoperto che l’esposizione a​ stress termico estremo durante la gravidanza aumenta il rischio di un peso alla nascita anormale. Ciò potrebbe ⁤essere‍ dovuto al ​fatto che l’esposizione a stress termico aumenta la‌ disidratazione e induce stress ossidativo e⁤ risposte infiammatorie sistemiche, che ⁤possono avere un impatto ‌negativo ‍sulla salute del⁢ feto.

Chi è più ⁤a rischio di stress termico da freddo e caldo?

L’esposizione ​bio-termica media era compresa tra 8,1 e 30°C, indicando uno stress da‌ freddo ⁢lieve all’estremità inferiore e uno stress da caldo‍ moderato all’estremità‍ superiore della scala UTCI. L’1% delle persone più esposte⁤ agli estremi di questa scala di temperature aveva maggiori probabilità di riscontrare variazioni nel peso⁤ alla nascita. Ciò era particolarmente vero per coloro che erano esposti a stress termico nelle fasi⁤ avanzate ‌della gravidanza. Il rischio aumentava per⁢ alcuni ‌gruppi, tra cui persone non‍ bianche, ⁣nascite maschili, gravidanze in donne di età superiore ai 35 anni, residenti in aree rurali e⁢ donne che⁣ fumavano⁣ durante la gravidanza. Questo contribuisce a rafforzare le prove della‌ minaccia rappresentata dal cambiamento ‍climatico per la salute ⁣riproduttiva. Oltre a rendere più comuni le ondate di caldo e freddo, il cambiamento ‍climatico alimenta malattie trasmesse‌ da vettori, disastri naturali e scarsità di⁣ risorse, tutti ⁤con impatti dannosi sulla salute.

Conclusioni e considerazioni future

Questo studio sottolinea l’importanza di considerare l’impatto del cambiamento climatico ⁤sulla salute riproduttiva e sul benessere dei neonati. È⁣ fondamentale che le politiche sanitarie‍ e ambientali tengano conto di questi rischi e lavorino per mitigare gli effetti dello stress termico, soprattutto nelle fasi critiche della gravidanza. Inoltre, è necessario un maggiore impegno nella ricerca per comprendere‌ appieno le implicazioni a lungo termine⁣ dell’esposizione‍ a temperature estreme e ‍per sviluppare strategie efficaci per ⁣proteggere la salute delle future generazioni.