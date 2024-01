Indice dei passaporti più e meno potenti al mondo

L’indice dei passaporti più e meno ‍potenti al mondo è stato creato⁣ dalla società londinese Henley &⁢ Partners, utilizzando dati esclusivi dell’International Air Transport Association (IATA). Questo indice riflette ​le tendenze più recenti nella mobilità globale e ha lo scopo di​ valutare le libertà di viaggio a livello internazionale. ⁢L’attenzione viene attirata sulla notevole disparità nella​ mobilità globale, in particolare quando si concentra sui passaporti con meno potere. L’Afghanistan rimane all’ultimo posto dell’indice, con i suoi ⁢cittadini che hanno accesso senza ⁤visto a soli 28 paesi. Questo ⁤forte contrasto evidenzia il crescente divario nella mobilità globale, poiché⁣ i ⁣paesi in ‍cima alla⁤ classifica ora hanno il⁤ privilegio di viaggiare in 166 destinazioni in ‍più senza visto⁣ rispetto all’Afghanistan.

Afghanistan ⁤(28 destinazioni)

L’Afghanistan​ si trova in fondo alla lista⁤ e detiene la distinzione di passaporto meno potente del mondo nel 2024. Il suo passaporto fornisce ⁣accesso senza visto ai suoi cittadini a soli 28 paesi, il che riflette limitazioni ⁣significative sulla mobilità globale per il ​suo popolo.

Siria (29 destinazioni)

Con un accesso leggermente più ampio ma ancora limitato, il​ passaporto della Siria consente l’ingresso senza visto in 29 paesi, evidenziando le sfide nel viaggio internazionale⁣ per i cittadini siriani.

Iraq (31 destinazioni)

Classificandosi appena sopra la ‌Siria, il passaporto dell’Iraq offre accesso senza ⁣visto al suo popolo a 31 paesi, il ⁢che indica anche un livello limitato di mobilità globale per i suoi titolari di passaporto.

Pakistan (34⁢ destinazioni)

Detenendo la posizione di quarto passaporto meno potente al mondo, il ⁣Pakistan fornisce ai suoi cittadini l’ingresso senza visto in soli 34 paesi, sottolineando ⁤le limitazioni nelle opzioni di viaggio internazionale.

Yemen (35 destinazioni)

Il passaporto dello Yemen si‍ colloca tra i meno potenti,⁢ consentendo l’accesso senza ‌visto a 35 paesi. Questo numero relativamente⁢ basso indica gli ostacoli affrontati dai cittadini yemeniti nel viaggio⁢ globale, spesso attribuiti all’instabilità politica e ai⁢ conflitti.

Somalia (36 destinazioni)

Con accesso senza visto a soli 36 paesi, il passaporto della Somalia affronta sfide, riflettendo l’impatto dei disordini politici e delle questioni di sicurezza sulla mobilità internazionale dei suoi cittadini.

Libia, Nepal, Territori Palestinesi (40 destinazioni)

I cittadini di Libia, Nepal e Territori Palestinesi incontrano un ‌livello moderato di sfide nella mobilità globale con i loro passaporti che consentono l’accesso senza ⁣visto a 40‍ paesi. Questo è principalmente‍ a causa di una combinazione⁣ di fattori ⁢politici, economici e diplomatici.

Bangladesh, Corea del Nord (42 destinazioni)

Bangladesh e Corea del Nord condividono una posizione simile con passaporti che offrono accesso​ senza visto​ a 42 paesi. Sebbene ciò rappresenti un ambito di viaggio internazionale leggermente più ampio, entrambi i paesi ⁤affrontano ancora limitazioni, plasmate dalla dinamica geopolitica.

Eritrea, ⁢Sri Lanka (43 destinazioni)

Con passaporti che consentono l’ingresso in 43 paesi, Eritrea ‌e Sri Lanka affrontano restrizioni ⁢moderate sulla mobilità globale. Vari fattori,​ tra cui le relazioni ​diplomatiche e la stabilità regionale, contribuiscono alle sfide nel viaggio internazionale per i loro cittadini.

Iran, Libano, Nigeria, Sudan (45 destinazioni)

I‍ passaporti di Iran, Libano, Nigeria e Sudan forniscono accesso senza ⁢visto a 45 paesi. Questo⁢ può essere attribuito a varie sfide che persistono ⁣in queste aree, riflettendo le ⁤questioni multifaccettate ⁤che influenzano la ​mobilità globale per i cittadini di queste nazioni.

E l’Italia?

Il passaporto italiano è tra più ambiti al mondo, consente, infatti, l’accesso a ben 190 paesi differenti.