Il divario‍ tra finanza verde in Europa e Stati Uniti

Il settore ‍della finanza verde sta ⁤vivendo un momento‍ di forte contrasto tra gli investitori ​europei e i loro⁢ omologhi statunitensi, come evidenziato da BlackRock. Secondo quanto rilevato da ‍ShareAction, ‌un gruppo di attivisti, i gestori di asset europei stanno percorrendo una strada⁣ più ecologica rispetto‌ all’interesse in calo per l’ambiente dei loro rivali americani.

Le nuove normative di Bruxelles sembrano ⁤essere all’origine di un ‌crescente divario​ tra i ⁣finanziatori dell’UE e i ​grandi giocatori d’oltreoceano, accusati​ dal gruppo di⁤ pressione di essere in ritirata rispetto agli impegni ambientali. ‍Il settore della gestione degli asset⁣ è diventato un punto focale per le nuove ‌leggi sulla ⁢finanza verde dell’UE, poiché ​gli intermediari possono spesso diventare azionisti significativi quando investono⁤ fondi per conto dei⁣ loro clienti.

Con il ⁤potenziamento dei diritti degli ⁤azionisti e delle divulgazioni aziendali, l’obiettivo è‍ che le leggi dell’UE possano facilitare⁤ agli investitori influenti la capacità⁢ di influenzare le decisioni aziendali su questioni come la riduzione delle emissioni di carbonio. ShareAction ritiene che queste leggi⁢ stiano ​già avendo un impatto.

Un motivo di ottimismo

Lo studio offre “un motivo di ottimismo nel comportamento di voto ‍responsabile”, ha affermato Emily Ahmed, responsabile delle politiche dell’UE di ShareAction, citando l’impatto di una modifica legislativa dell’UE del 2017 volta ad aiutare gli investitori a guidare il futuro a⁣ lungo termine di un’azienda.

Tuttavia, nonostante il loro ruolo potenzialmente decisivo,‍ i più⁢ grandi player mondiali non stanno ancora facendo la loro parte, ha aggiunto il rapporto di‌ ShareAction, che fa campagna per un investimento responsabile.

La classifica di ShareAction

La classifica stilata da ShareAction è guidata esclusivamente da player europei, con Amundi‍ di Crédit Agricole, Man Group del Regno Unito e Nordea Asset Management della Finlandia‌ tutti classificati tra i primi dieci per⁤ quanto riguarda il voto attivo su questioni come il cambiamento climatico o ‌la sindacalizzazione del personale.

In netto contrasto, invece, si pongono i rivali statunitensi. Nel 2023, BlackRock, il più ​grande gestore ‌di ​asset al ‍mondo, ha votato a favore di solo l’8% delle risoluzioni ambientali e sociali degli azionisti, in calo rispetto al 24% dell’anno precedente, secondo lo studio.

La posizione di BlackRock

Ufficialmente, BlackRock ha dichiarato che l’investimento sostenibile è centrale nelle sue operazioni, con il presidente Larry Fink che nel 2021 ha scritto agli azionisti sottolineando l’importanza del rischio ⁢climatico per i⁢ risultati finanziari.

Tuttavia, l’azienda ha⁤ anche affermato di‍ dover agire nell’interesse⁢ finanziario a lungo​ termine dei clienti e che molte delle idee verdi effettivamente sottoposte al voto dagli azionisti sono di ⁤scarsa qualità.

Analisi caso per caso

“Analizziamo ogni risoluzione caso per caso”, ha dichiarato​ un portavoce di BlackRock in una dichiarazione inviata via email a Euronews, aggiungendo che⁤ molte delle risoluzioni del 2023 erano​ “eccessive, prive di merito economico o semplicemente ‍ridondanti” e quindi “improbabili⁢ nel promuovere un valore azionario a lungo termine”.

L’azienda ha anche sostenuto che il​ semplice conteggio dei ⁤voti è troppo semplificatorio. In un rapporto pubblicato l’anno scorso, BlackRock ha dichiarato di aver votato contro il presidente della ‌compagnia energetica svizzera BKW per essere stato ‍troppo opaco sui piani climatici e che costringere Chevron o ExxonMobil⁤ a impegnarsi per obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni sarebbe stato troppo prescrittivo.

Il potere dei grandi gestori di asset

ShareAction​ ha trovato solo otto casi in ​un ⁢anno in cui gli ‌azionisti sono riusciti a ‍far passare risoluzioni ambientali e⁤ sociali, poiché normalmente ⁢è la stessa gestione aziendale a stabilire l’agenda. ‍Tuttavia, l’organizzazione sostiene che tale cifra avrebbe potuto essere otto⁢ volte superiore se i quattro grandi gestori di asset – BlackRock, State Street,‌ Vanguard e Fidelity – avessero utilizzato ⁤il loro notevole potere di voto.

La strategia di finanza sostenibile dell’UE, delineata per la prima volta nel 2018, mira ⁤a garantire che i​ fondi privati contribuiscano a finanziare la transizione verso un’economia a zero emissioni di carbonio. I funzionari‌ sono particolarmente preoccupati dai finanziatori che fanno affermazioni ​false sull’aiuto all’ambiente, rendendo più difficile per gli ⁢investitori fare scelte informate.

“Abbiamo identificato diverse aree ⁤ad alto rischio di greenwashing, ‌tra cui⁣ affermazioni fuorvianti sull’impatto nel mondo reale e affermazioni sull’impegno⁣ con le aziende ‍in cui si investe”, con fondi che forniscono pochi dettagli su come cercano di cambiare comportamento, ha detto Verena Ross, dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in un discorso di novembre.