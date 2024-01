Qualche tempo fa si cominciò a parlare, o meglio si cominciò a ipotizzare un trend evolutivo per febbraio. Sappiamo fin troppo bene che ipotizzare condizioni meteo climatiche non è possibile, indi per cui è giusto rammentarsi che quanto si parla di proiezioni non si sta affrontando il discorso previsionale.

Premessa d’obbligo, come sempre d’altronde… Diciamo però che le dinamiche atmosferiche in atto potrebbero consegnarci un febbraio diversi dagli ultimi anni. Sì, ma diverso in che modo? Beh, se avete buona memoria ricorderete senz’altro il non Inverno dei due anni passati. 2023 e 2022, febbraio fu praticamente primaverile. O quasi.

Quest’anno no, quest’anno le cose potrebbero andare diversamente. Potrebbero e dovrebbero, tuttavia il condizionale è d’obbligo e non potrebbe essere altrimenti.

Cosa aspettarsi, quindi? Diciamo che febbraio potrebbe avere caratteristiche simili a gennaio, forse un po’ più dinamico anche perché nella sua seconda metà inizierà a strizzare l’occhio a marzo e quindi all’incipiente Primavera. Tale dinamicità potrebbe riservare dei colpi di scena, soprattutto in ottica invernale.

Diciamo che l’evento gelido è sempre in ballo, evento che potrebbe verificarsi nel corso della prima parte del mese. Evento che contemplerebbe, lo sappiamo, l’intervento di aria gelida siberiana. Parentesi o meno lo vedremo, diciamo che vi sono buone chances che il gelo piombi ancora una volta in Europa, l’eventuale coinvolgimento dell’Italia andrà valutato cammin facendo.

A febbraio potrebbero verificarsi anche dei peggioramenti atlantici importanti, quindi ondate di maltempo dal sapore vagamente invernale. Diciamo invernale in montagna, ovvero laddove è giusto che cada la neve.

Quindi sì, febbraio potrebbe essere un bel mese invernale, diciamo un bel mese all’insegna della normalità stagionale e come ben sappiamo negli ultimi tempi parlare di normalità è diventato non impossibile ma quasi. Tutto ciò che di normale vi sarà andrà accolto con estremo piacere.