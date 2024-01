Un nuovo approccio all’osservazione della Terra: i temi centrali dei nuovi hub tematici di Copernicus

Nel Novembre 2023, Copernicus, il componente di ‍Osservazione della Terra del Programma Spaziale dell’Unione Europea, ha lanciato quattro Hub Tematici Copernicus.⁢ Questi hub fungono da punti di accesso unici ai ‌dati e ai prodotti ​generati dai diversi servizi Copernicus ⁣su aree regionali o tematiche specifiche. L’obiettivo principale di questi hub è semplificare l’accesso degli utenti​ alle vaste risorse di dati fornite da Copernicus,‍ in linea con l’impegno di lunga data della ⁤Commissione Europea di rendere ⁢questi dati facilmente accessibili. In‍ questo articolo, vi forniremo una panoramica dei primi quattro hub tematici per dare il via a una serie di articoli che mirano a esaminare ‌ciascuno‍ degli hub ‌in modo più dettagliato.

Il ⁤Copernicus ‌Health Hub

Il Health Hub è stato creato in risposta all’aumentato interesse degli utenti nell’accesso ai dati‌ relativi alla salute di‍ Copernicus durante la⁢ pandemia di Covid-19. Gestito dal‌ Copernicus Atmosphere Monitoring ‍Service (CAMS), l’hub funge da piattaforma completa per dati e prodotti relativi ⁤alla salute generati ‌dai diversi ⁣servizi Copernicus. Raccoglie⁤ e rende disponibili tutte le ⁣informazioni ambientali di Copernicus ‌rilevanti per ⁤la salute, che è definita‍ dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo‌ l’assenza di malattia o infermità”.

L’obiettivo dell’hub è fornire un unico ​punto di accesso alle informazioni essenziali per la formulazione delle politiche sanitarie, la sorveglianza della⁤ salute pubblica e la presa di‌ decisioni in⁣ relazione alla legislazione sanitaria dell’UE. ⁢Questo include informazioni sull’impatto sulla salute dei cambiamenti ambientali e ⁤climatici,‌ dati sulle‌ malattie ‍infettive e sui rischi per⁣ la salute nelle diverse regioni. Ad esempio, fornisce informazioni chiave‌ all’Agenzia Europea ⁤dell’Ambiente e all’Osservatorio Europeo sul Clima e la Salute.

Il‌ Health Data​ Store, parte dell’Health Thematic Hub, offre ‍l’accesso a una ​vasta gamma di⁤ set di dati⁣ relativi alla salute. Questi set‍ di⁣ dati sono divisi in tre aree principali: Salute Fisica, Salute Mentale e​ Benessere, e Aiuto e Supporto. Oltre‍ ai set di dati, ⁢offre anche ⁣una vasta gamma‍ di set di ‌dati ambientali di alta qualità, insieme agli ⁢strumenti necessari per ​elaborare i dati online.

Il Copernicus Coastal‌ Thematic Hub

Il ⁣Coastal Thematic Hub aiuta i responsabili politici e i ricercatori ad accedere ai dati Copernicus ‍sulle‍ regioni costiere. ‍Centralizza i set di dati e i casi d’uso dei servizi ‌Copernicus Marine, Land, ⁣Atmosphere, Climate ⁤e Emergency su una ⁤singola piattaforma. Ciò consente agli utenti di accedere a una vasta gamma ‍di tipi di dati, dalle immagini satellitari ‍alle osservazioni in‌ situ, fornendo una visione completa dell’ambiente costiero.

Il Coastal Thematic ‌Hub può essere utile ⁣sotto molti aspetti. La ricchezza di dati disponibili⁢ svolge un ruolo chiave nel supportare gli sforzi di conservazione della‌ biodiversità, fornendo informazioni ‍che possono aiutare a proteggere vari ecosistemi. Una notevole applicazione è l’identificazione dei punti caldi della biodiversità, consentendo ai conservazionisti di⁣ sviluppare piani di conservazione migliori, in particolare quando si tratta di politiche sulla pesca e di ⁣pianificazione spaziale ‌marittima.

I dati dell’hub possono anche aiutare​ le comunità a ⁤gestire⁣ meglio le aree costiere: i dati sull’uso del suolo costiero e sulle ⁣zone ripariali sono essenziali⁣ per promuovere una‍ gestione coerente del territorio in ecosistemi vulnerabili ad attività umane come il turismo, la pesca o⁢ la navigazione.

Il Coastal Thematic Hub fornisce anche informazioni​ rilevanti per l’attuazione della​ Direttiva UE sulla Pianificazione Spaziale Marittima e ⁣le politiche regionali. È coordinato dal Copernicus Marine Service (CMEMS), che⁢ coordina sia gli hub ​tematici artici⁣ che costieri.

Il Copernicus Energy Thematic Hub

L’Energy‍ Thematic Hub⁢ è una piattaforma completa per dati e prodotti relativi all’energia ⁣generati dai diversi servizi Copernicus. Fornisce un unico ​punto di ⁣accesso⁢ alle informazioni fondamentali per la formulazione delle ⁤politiche energetiche, lo ‌sviluppo delle energie rinnovabili e⁤ le analisi sull’efficienza energetica. Questo include informazioni sull’energia rinnovabile, sui modelli di consumo energetico e sull’impatto dei cambiamenti climatici sui sistemi energetici.

L’istituzione dell’Energy Thematic ⁣Hub ⁢è in linea con l’impegno dell’UE a fornire ⁤ai cittadini e alle imprese un’energia sicura, sostenibile⁤ e accessibile come‌ parte dell’iniziativa RepowerEU, ed ⁤è ⁢strettamente allineata con le priorità stabilite nel Green Deal ​europeo. Sfruttando‍ la ricchezza di dati ambientali raccolti da Copernicus negli ultimi ‍anni, inclusi⁤ le previsioni climatiche‌ e le osservazioni ⁢in tempo reale, l’Energy Thematic Hub‌ mira a potenziare ‌i principali stakeholder nel settore energetico. Già operativo nelle industrie di generazione di energia eolica e solare, i dati Copernicus svolgono un‌ ruolo cruciale nella definizione del futuro dell’energia‍ a livello nazionale ed europeo. L’Energy Hub, coordinato⁣ dal ⁣Copernicus Climate Change Service (C3S), sta emergendo come un facilitatore chiave, incarnando‌ l’impegno di ‌Copernicus⁤ a promuovere soluzioni energetiche sostenibili.

Il Copernicus ⁤Arctic Thematic Hub

L’Artico è una delle regioni⁣ del mondo più vulnerabili ai⁣ cambiamenti climatici, ⁣con ​tassi di riscaldamento circa quattro ⁤volte superiori‌ alla media ⁣globale. Il Copernicus Arctic Thematic Hub offre l’accesso a dati e informazioni ‍sulla regione artica per supportare la presa di decisioni e le pratiche sostenibili nella regione. Centralizzando i set ⁢di dati e i casi d’uso di ‍Copernicus su oceano, ‍terra, atmosfera, cambiamenti climatici e servizi di emergenza, è destinato a rivoluzionare il modo in cui i ⁢responsabili politici e i⁣ ricercatori​ accedono ai dati Copernicus sull’Artico.

Coordinato anch’esso dal CMEMS, l’Arctic Thematic Hub è un importante contributo alla politica artica dell’UE, che enfatizza la sicurezza, la sostenibilità, la pace e la ‍prosperità nella regione. ​L’hub fornisce l’accesso a informazioni fondamentali per‍ la formulazione‌ delle politiche⁣ artiche, la ⁢ricerca sui⁤ cambiamenti climatici e la protezione ​ambientale. Questo include informazioni ⁤sulle ⁣tendenze e l’impatto⁣ dei cambiamenti climatici nell’Artico, sulla dinamica del ghiaccio marino e sulla biodiversità artica.

Questi ‌quattro hub tematici rappresentano un importante primo⁤ passo ‍nel ⁢rendere Copernicus più accessibile a tutti e sicuramente non saranno gli ultimi. Sono ​già in corso discussioni per espandere e ‌sviluppare hub‍ tematici su altri ​argomenti, tra cui il patrimonio‍ culturale, garantendo la conformità ambientale⁢ in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)‌ e la sicurezza climatica. Il⁣ lancio di questi hub è una pietra miliare‍ importante per migliorare ulteriormente l’accessibilità ⁣e l’utilità dei dati Copernicus per una vasta gamma di stakeholder.