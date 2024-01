Il cambiamento climatico e i suoi effetti in Africa

Il continente africano sta affrontando una serie di eventi climatici estremi che stanno avvenendo a ritmi senza precedenti. Inondazioni, siccità, ondate di calore, incendi boschivi e cicloni stanno colpendo diverse regioni, causando danni ingenti e mettendo a rischio la vita delle persone. Anche il Sud Africa non è immune da questi fenomeni, avendo sperimentato negli ultimi dieci anni piogge molto intense in alcune zone, siccità in altre e persino tornado.

Le inondazioni rappresentano una preoccupazione particolare. Con il riscaldamento globale causato dai cambiamenti climatici, il contenuto di acqua nell’atmosfera si modifica. Con più umidità disponibile, le piogge diventano più intense o scompaiono del tutto, manifestandosi in siccità. Tuttavia, questi cambiamenti sono spesso regionalizzati.

Piogge intense e inondazioni

Ad esempio, le piogge di aprile dello scorso anno sulla costa orientale hanno provocato inondazioni e frane in tutto il KwaZulu-Natal, causando morte, distruzione e senzatetto. Si sostiene che le precipitazioni di due giorni fossero equivalenti a un anno intero di pioggia. La crisi idrica di Cape Town nel 2018 è un altro esempio, causato principalmente da un deficit di pioggia triennale, un evento che alcuni esperti dicono si verifichi una volta ogni 400 anni circa.

Sebbene gli eventi meteorologici estremi non possano impedire la desiderabilità di vivere in una determinata località, le zone climatiche sono importanti per capire come prendersi cura delle proprietà e le influenze che hanno su stili di vita e salute. Le persone che soffrono di asma, ad esempio, possono sperimentare attacchi più intensi se vivono in temperature molto fredde o molto calde. L’esposizione a calore estremo può anche portare a malattie cardiovascolari, respiratorie e cerebrovascolari, dicono molti esperti medici.

In questo senso, una società tecnologica svizzera ha indagato sulla qualità dell’aria in alcune parti del Sud Africa, rivelando che Oudtshoorn nel Western Cape ha la migliore qualità dell’aria in Africa, con Grabouw (anch’essa nella stessa provincia) e Niewoudtville nel Northern Cape che sono le seconde e terze città regionali meno inquinate.

Livelli del mare

Salute a parte, la natura emergente dei cambiamenti climatici solleva domande relative al fatto che una proprietà esistente possa mantenere più o meno valore in futuro. Ad esempio, se, come previsto, i livelli del mare continuano a salire con lo scioglimento dei ghiacciai, potrebbe significare che una proprietà che attualmente rispetta le restrizioni della linea di costruzione potrebbe non essere conforme in futuro.

Attualmente, le autorità stanno ridefinendo le linee di arretramento costiero per mitigare questo tipo di minaccia futura. È stato anche notato un calo temporaneo dei prezzi di vendita dopo tempeste, inondazioni e cicloni. Pertanto, potrebbe non essere pratico continuare a valutare le case basandosi esclusivamente su tendenze economiche o analisi comparative.

I valutatori immobiliari che sono spinti a prevedere il valore futuro dovranno ora fare affidamento su dati climatici storici, il che è piuttosto difficile data la natura senza precedenti degli impatti dei cambiamenti climatici.

Sciami di insetti

Gli eventi catastrofici di Forza Maggiore influenzano anche significativamente la percezione del valore da parte degli acquirenti. In pochi vogliono vivere su un possibile percorso di volo di sciami di locuste, indipendentemente da quanto possa essere perfetta una proprietà.

Nel maggio 2022, la più grande infestazione locale in un quarto di secolo si è verificata lungo la costa del Eastern Cape. Sebbene questo abbia devastato principalmente le comunità agricole, gli insetti fastidiosi hanno anche colpito città come Graaff-Reinet. Dopo forti piogge, non sono rare infestazioni di termiti.

Nella loro ricerca di formare nuove colonie, creano tumuli che possono ospitare fino a diversi milioni di questi insetti. Si nutrono di un fungo ospitato dal legno morto, che è il materiale più comune utilizzato nelle strutture di copertura delle proprietà residenziali.

Le case delle termiti spesso non sono visibili e possono effettivamente trovarsi in o sotto la fondazione di una proprietà. Se lasciato non trattato, una casa può essere gravemente compromessa strutturalmente. L’aumento delle temperature e la conseguente secchezza aumentano anche l’appetito delle termiti, il che significa che stormi potrebbero essere scatenati dai nidi.

Siccità

Le siccità rappresentano una sfida completamente diversa.

Gli effetti del tempo secco possono portare a danni alle infrastrutture e alle fondamenta a causa principalmente di come reagisce il suolo sotto la tua casa. Quel suolo è solitamente una miscela di sabbia, limo e argilla.

In una regione colpita dalla siccità, l’acqua raccolta dall’argilla evapora, causando il restringimento del suolo, che, se lasciato senza attenzione, può causare un abbassamento della casa o creare una pendenza nell’edificio in mattoni e malta che compromette la sua struttura.

Complicando ulteriormente la situazione è il fatto che, quando la siccità finisce e la pioggia inizia a infiltrarsi nel terreno, l’argilla può espandersi rapidamente, spingere le fondamenta verso l’alto e potenzialmente causare inondazioni in un seminterrato.

Le crepe sono anche comuni in una siccità, sia nei mattoni che nelle piastrelle, persino nei muri a secco. Anche le cornici delle finestre possono rimanere bloccate o diventare disallineate nei loro telai.

Quando si acquista, in particolare una casa familiare generazionale, vale la pena indagare sul potenziale dei cambiamenti climatici sull’ambiente. Sebbene nessuno possa prevedere con precisione una condizione meteorologica estrema, è sempre meglio, come si suol dire, essere preparati al peggio!