Previsioni meteo e allerta gialla ⁢per Calabria e Sicilia

La giornata di domani, giovedì 11 gennaio, vedrà ⁤l’arrivo di una perturbazione proveniente dalla Spagna ‍che porterà condizioni di maltempo, ​in particolare ‍al Sud Italia. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla‌ per la Calabria e la Sicilia, avvisando la popolazione‍ di‌ possibili rischi idraulici, temporali e idrogeologici. Le temperature si manterranno vicine ai valori medi stagionali, ma si prevede un miglioramento ⁣delle ⁤condizioni meteo già a partire da venerdì, con un weekend⁤ caratterizzato da un’alternanza di sole e nubi, ⁤senza precipitazioni e​ con temperature in lieve aumento.

Le regioni ​a rischio

La Protezione Civile ⁢ha individuato diverse zone a rischio in Calabria e Sicilia, dove si prevede una criticità ⁣ordinaria per rischi idraulici e temporali.‍ Tra queste, il versante Jonico Centro-settentrionale e Meridionale, il versante Tirrenico Settentrionale, Centro-settentrionale e Meridionale, e ‌il versante Jonico Settentrionale e Meridionale in Calabria. In Sicilia,​ le​ aree ‍a rischio comprendono il versante tirrenico e ionico Nord-Orientale, le isole Eolie, il ⁣versante tirrenico Centro-Settentrionale e Nord-Occidentale,‌ le isole Egadi e⁢ Ustica,⁢ il versante ionico Sud-Orientale, l’isola di Pantelleria, le‍ isole Pelagie, ⁢il versante Stretto di Sicilia e il bacino del Fiume Simeto.

Le‌ previsioni per ⁢giovedì 11 gennaio

Per‍ la giornata di domani si prevede⁤ un cielo prevalentemente sereno o poco ⁣nuvoloso al Nord e in Toscana, mentre nel resto d’Italia si‌ attendono molte nubi. Sono previste piogge isolate, da deboli a moderate, sulle coste marchigiane, nel Basso Lazio, in Campania, Basilicata, Calabria e sulle Isole Maggiori,⁢ con qualche nevicata sull’Appennino Calabro-Lucano oltre i 1.000-1.300 metri.‍ Le temperature ​minime saranno in calo al‌ Nord,​ con valori sotto zero anche⁤ in pianura, mentre le massime saranno in leggero rialzo al Nord e quasi invariate ​altrove.

Consigli per affrontare l’allerta meteo

Di fronte a un’allerta meteo gialla, è ‌importante​ seguire ‌alcune precauzioni per garantire la ‍propria sicurezza e quella⁣ degli​ altri. Si⁣ consiglia di tenersi informati sulle condizioni meteo attraverso i canali ufficiali, di evitare spostamenti non necessari, soprattutto in zone a ⁣rischio, e di prestare attenzione a possibili allagamenti o smottamenti. È inoltre⁤ fondamentale seguire le indicazioni delle autorità⁤ locali e della Protezione ⁤Civile.

Prepararsi in caso di maltempo

In caso ​di maltempo, è importante avere a disposizione una scorta di cibo e​ acqua, ​una torcia elettrica con batterie ​di riserva, un kit di pronto soccorso e altri oggetti utili in caso di emergenza. ‍È anche consigliabile controllare il proprio tetto⁤ e le grondaie per assicurarsi che siano ‍in buone condizioni e ‌non ci siano ostruzioni che possano causare⁣ allagamenti.

Proteggere la propria ‍abitazione

Per proteggere la propria abitazione, è importante chiudere porte e finestre per ⁣evitare infiltrazioni d’acqua, ​assicurarsi che gli oggetti esterni siano ben ancorati per evitare che vengano spazzati via ⁢dal vento e, se possibile, posizionare sacchi di​ sabbia o altri materiali attorno alla casa per deviare l’acqua e prevenire allagamenti.

In conclusione, la giornata di domani ⁣vedrà condizioni ⁢di maltempo in Calabria⁢ e Sicilia, con un’allerta meteo ‌gialla emessa dalla Protezione Civile. È importante seguire le ​precauzioni consigliate e tenersi informati sulle previsioni meteo per affrontare ‍al‌ meglio questa situazione. Si‌ prevede comunque un miglioramento delle condizioni meteo ‍a partire da venerdì, con un weekend più ‍stabile e temperature in lieve aumento.