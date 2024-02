La voce dell’allarme climatico non è nuova, ma il tono si è trasformato in un grido di allerta. James Hansen, la figura emblematica che negli anni ’80 ha destato la coscienza globale sull’effetto serra, emerge nuovamente con studi e previsioni che risuonano come un ultimatum per l’umanità. Il riscaldamento globale, fenomeno già di per sé minaccioso, sta accelerando a ritmi preoccupanti, oltrepassando gli stessi limiti che la comunità internazionale si era impegnata a non varcare.

Una Velocità Sottovalutata

La rapidità con cui il riscaldamento globale sta avanzando rappresenta una delle maggiori preoccupazioni sollevate da Hansen e dal suo team di ricerca. Secondo i loro studi, il riscaldamento è in procinto di oltrepassare la soglia dei 1,5°C prima del previsto, un campanello d’allarme per tutti i paesi che hanno sottoscritto l’Accordo di Parigi. Con una stima di 2°C di aumento entro il 2050, gli scenari futuri dipinti dagli scienziati assumono tinte sempre più fosche.

Sensibilità Climatica e Inerzia Termica

Una delle conclusioni più sconcertanti della ricerca è che il sistema climatico terrestre è assai più sensibile di quanto supposto in precedenza. L’inerzia termica, quel “riscaldamento in cantiere” a cui fa riferimento Hansen, è dovuta all’uso ininterrotto di combustibili fossili, e la Terra sembra rispondere a queste sollecitazioni con una rapidità che sorprende persino i modelli scientifici più avanzati.

Squilibrio Energetico e Conseguenze

Il bilancio energetico del nostro pianeta, l’equilibrio tra l’energia ricevuta dal Sole e quella emessa nello spazio, è un fattore chiave nel determinare il clima terrestre. Hansen evidenzia un preoccupante incremento di questo squilibrio, quasi raddoppiato nell’ultima decade, che potrebbe tradursi in un innalzamento dei livelli marini con effetti catastrofici per le metropoli costiere.

Emergenza Climatica e Azioni Controverse

“Siamo nella fase iniziale di un’emergenza climatica”, queste le parole forti che emergono dal documento. Di fronte a questa situazione critica, Hansen e il suo team propongono misure radicali, come la tassazione globale sul carbonio e la controversa geoingegneria solare. Nonostante le critiche e i rischi associati, alcuni vedono in queste tecniche un’ancora di salvezza in un mare in tempesta, la possibilità di un intervento diretto sull’atmosfera che possa fornire un sollievo temporaneo al pianeta surriscaldato.

Conclusioni

Quest’anno, il termometro del pianeta ha toccato livelli senza precedenti, con le temperature di settembre che hanno superato ogni previsione, portando gli scienziati a etichettarle come “banane sbalorditive”. Il bilancio del carbonio, il margine di sicurezza per contenere l’innalzamento della temperatura entro 1,5°C, si sta esaurendo velocemente, lasciando intravedere un futuro incerto. In questo contesto, le soluzioni proposte da Hansen potrebbero rappresentare una strategia di emergenza, un piano audace che, malgrado le sue imperfezioni e i rischi, risulta essere una delle poche vie d’azione rimaste per tentare di arginare una crisi di proporzioni planetarie.