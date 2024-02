Analisi‍ del tornado che ha colpito ⁣il Dipartimento di San ⁢Pedro, in Paraguay

Dettagli dell’evento

Recentemente, un tornado ha devastato alcune località​ del ⁣Dipartimento‌ di ‍San⁢ Pedro, in Paraguay, ‌causando la morte di una bambina ​di 10 anni nella città di Santaní, secondo quanto riportato dalle ⁣autorità locali. Il fenomeno ha anche causato diversi feriti, che⁤ sono stati curati‍ nell’ospedale della città.

Non è la ⁣prima⁣ volta che ‍il Paraguay viene colpito da tornado, come confermato dalla Direzione di Meteorologia del paese. Inoltre, è ‌stato riferito che una donna anziana è ⁤stata evacuata a Asunción. Allo stesso ​tempo, l’Ospedale di San Estanislao, a San Pedro, ha‍ curato​ 17 pazienti feriti ‍a causa del tornado. Tra questi, una persona ha⁤ presentato un trauma cranico, come confermato dal‍ Dottor Edison Flores, direttore della Seconda Regione Sanitaria.

Documentazione dell’evento sui social ⁤media

Un gran numero di video‌ e fotografie hanno documentato l’evento sui social media. Le condizioni meteorologiche che hanno prevalso negli ultimi giorni in Sud America hanno⁣ causato lo spostamento di circa 7.000 ⁣famiglie a causa delle piogge e dei tornado.

Conseguenze⁣ del tornado

È stato anche segnalato la‍ scomparsa di ​due militari, intrappolati in un veicolo trascinato dalla forte corrente. Questo è ⁤stato riferito dalla ministra della Salute Pubblica e del Benessere Sociale⁤ e dal ⁣capo della Segreteria di Emergenza Nazionale.

Impatto del tornado

Con la morte della bambina, il numero di vittime mortali associate alle condizioni meteorologiche è salito‌ a due: una donna di 80 anni ha perso la vita dopo che‍ la sua casa è stata colpita da venti‍ intensi. Il direttore di Meteorologia e Idrologia ‌ha ‌dichiarato in ⁤una stazione radio che il tornado che ⁢ha colpito Guaica ha fatto volare i tetti di ​numerose case e ha trascinato ‌gli​ alberi.

Classificazione del tornado

Si presume che il tornado ​rientri⁢ nella categoria F1 della scala Fujita-Pearson, con venti ⁤stimati tra 135 e 175​ chilometri all’ora. Inoltre, è stato spiegato che ‍circa 35.000 persone avrebbero dovuto essere spostate​ a causa del‍ tornado.

Effetti sulle famiglie locali

Il funzionario ha avvertito che ​nelle popolazioni⁤ di Ayolas, Dipartimento di ⁢Misiones, Coronel Martínez, San Cosme ⁢e ⁣Damián, Hernandarias, Laurel ‌e Cerrito, sono state contate circa 2.000 famiglie colpite.‍ In relazione al tornado, è stato anche riferito che sono continuate le​ operazioni di ricerca dei due militari ‌intrappolati da una forte corrente d’acqua.