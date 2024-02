La devastante tempesta Ciaran: un fenomeno‍ climatico‍ estremo che ha scosso l’Europa

La tempesta Ciaran, un fenomeno meteorologico‌ di proporzioni enormi, ha recentemente⁣ sconvolto l’Europa con le sue condizioni climatiche estreme.‍ Questa tempesta nord atlantica ha avuto un impatto particolarmente forte sulle ​regioni occidentali ⁤e nordoccidentali del continente, dove sono state⁢ registrate raffiche di vento di intensità stupefacente.

Effetti ‍devastanti e⁤ record infranti

In Francia, si è registrato un picco non ufficiale di raffiche di vento che superavano ‌i 200 km/h. Le misurazioni ufficiali,⁢ invece, hanno rilevato velocità del vento superiori ai 180 km/h. In Liguria il vento ha raggiunto una velocità di 211 km/h. Ma non ⁣è solo la ⁣forza del vento a stupire: i livelli di pressione raggiunti⁣ durante ⁣la tempesta sono⁤ stati altrettanto impressionanti.⁢ A Plymouth, la pressione è scesa​ a 953,3 millibar, ⁢mentre a St. Athan è arrivata a 958,5 mb. ‌Questi ⁢valori rappresentano nuovi record mensili sia in Inghilterra che ⁣in Galles, con il record inglese che resisteva addirittura‌ dal⁣ 1916.

Le onde generate dalla tempesta sono state‌ altrettanto spaventose. Al largo delle coste nordoccidentali europee, presso la boa di Pierres Noires in Bretagna, sono ‍state registrate onde alte 21,1 metri, un’altezza paragonabile⁢ a⁤ quella di un edificio di sei piani.

Conseguenze tragiche e previsioni preoccupanti

La tempesta Ciaran ha avuto un impatto tragico su molte vite, causando danni e, purtroppo, ‌diverse vittime, molte delle quali in Italia. E le previsioni per il prossimo fine settimana non ⁢sono ​incoraggianti: si prevede l’arrivo di una seconda ​tempesta che dovrebbe colpire le coste occidentali europee e propagarsi fino al Mediterraneo, portando con‌ sé ⁣forti piogge e ⁣venti intensi.

Un monito per il futuro

È innegabile ‌che l’estremizzazione del‍ clima ​stia colpendo duramente l’Europa.⁢ Negli ultimi decenni, fenomeni meteorologici estremi⁢ come la‌ tempesta Ciaran sono diventati sempre più frequenti. Questa tendenza dovrebbe spingere le autorità competenti a riflettere su​ come affrontare e mitigare questi eventi. Speriamo solo che non sia troppo tardi per agire.