Dal nulla assoluto al troppo che stroppia. E’ quel che sta succedendo in Italia e in ampie zone dell’Europa centro occidentale. Siamo passati, in men che non si dica, dall’Estate infinita a condizioni meteo incattivite dal caldo eccessivo.

Come vogliamo chiamarlo? Meteo estremo, ovvio. Purtroppo ci stiamo facendo l’abitudine, ma va detto che a certe situazioni non ci si abituerà mai. Come possiamo abituarci alle alluvioni? Non è possibile. Come possiamo abituarci alla paura ogniqualvolta scende acqua dal cielo?

La risposta è semplice: non ci si abitua. Un conto è sopportare il caldo, quello lo si fa (anche perché la tecnologia ci viene incontro), un conto è sopportare il freddo, un altro conto è sopportare la furia dei corsi d’acqua. No, non si può, alla natura che si ribella non c’è rimedio.

Anzi, il rimedio ci sarebbe ma implicherebbe costi di gestione del territorio che talvolta non sono sobbarcabili. O forse sì, non è compito nostro stabilirlo. Vero è che la prevenzione dovrebbe servire a non curare, ma spesso e volentieri lo si capisce quando è troppo tardi. Eppure lo sappiamo, i cambiamenti climatici stanno giocando un ruolo essenziale nella vita di tutti i giorni.

Basterebbe poco a capirlo, basterebbe sapere che quando il caldo è esagerato – sia in termini assoluti sia in termini di durata – le cose si complicano. D’altronde da quanto tempo è che vi stavamo dicendo che l’Estate infinita avrebbe causato non pochi grattacapi. Ovvio, non potevamo dirvi che avrebbe causato l’ennesima alluvione, ma non è che ci volesse molto a capire che in quel modo le probabilità di certi eventi estremi sarebbero salite a dismisura.

Comunque, al di là di tutto, è ovvio che stiamo parlando di meteo estremo, è ovvio che stiamo parlando di estremizzazione meteo climatica indi per cui dobbiamo prenderne atto e trarne insegnamento. Anche perché, lo sappiamo, certe situazioni si riproporranno in futuro. Quando? Non è dato sapere. Sappiamo che prima o poi tornerà a piovere troppo, pertanto sarebbe bene farsi trovare pronti.