Scoperta di una nuova caratteristica nell’atmosfera di Giove

Il Telescopio Spaziale‌ James ⁤Webb della NASA ha rivelato ⁣una caratteristica mai vista prima nell’atmosfera di Giove. Si tratta di‌ una ⁢corrente a getto ad alta velocità, larga più di ‍4.800 chilometri, che si ⁢estende sopra ⁣l’equatore di‌ Giove, al di sopra ‍delle principali coperture nuvolose.

In ​un recente articolo ‌pubblicato su Nature​ Astronomy, si sottolinea come la scoperta di questa corrente a getto stia fornendo informazioni su come interagiscono tra loro gli strati della turbolenta atmosfera di Giove. ⁤Inoltre, si evidenzia come‌ il‌ telescopio Webb sia l’unico in grado di tracciare queste caratteristiche.

Ricardo Hueso, autore principale⁣ dell’articolo e ‍ricercatore⁢ presso l’Università⁣ del Paese Basco​ a Bilbao, in Spagna, ha osservato che ciò che prima appariva come foschie indistinte nell’atmosfera di Giove ora si presenta come caratteristiche nitide che possono essere tracciate insieme‍ alla rapida rotazione del pianeta.

Il ruolo del Telescopio Spaziale James Webb

Nonostante vari telescopi terrestri⁢ e missioni spaziali come Juno e Cassini della NASA, e il⁢ Telescopio Spaziale Hubble della‌ NASA, abbiano ​osservato ‍i mutanti ‌schemi ​climatici del ‍sistema gioviano, Webb ha già fornito⁤ nuove scoperte sugli anelli, i satelliti e l’atmosfera di Giove.

Il telescopio Webb ha scoperto una corrente a getto larga 4.800 chilometri⁢ sopra l’equatore ‌di ⁣Giove, al ‍di sopra‌ delle principali coperture nuvolose. Questa scoperta mette in luce l’abilità unica di Webb di tracciare⁢ le interazioni nell’atmosfera stratificata di Giove.

Un gigante sconosciuto

Sebbene Giove‌ sia⁣ diverso dalla Terra sotto molti aspetti, ⁢entrambi i pianeti ‍hanno atmosfere stratificate. Le ‌lunghezze d’onda della luce⁣ infrarossa, visibile,‍ radio ⁢e ultravioletta osservate da altre missioni rilevano gli strati inferiori e⁢ più profondi dell’atmosfera del pianeta, dove risiedono tempeste giganti e nuvole di‌ ghiaccio di ammoniaca.

Analisi dei‌ dati e nuove scoperte

Il team di ricerca ha analizzato i dati della NIRCam (Near Infrared Camera) di Webb raccolti nel ‌luglio 2022. ‌Il ⁤programma Early Release Science, condotto⁤ congiuntamente ‍da ⁣Imke de Pater dell’Università della California a Berkeley e Thierry Fouchet dell’Osservatorio di Parigi, è⁤ stato ​progettato per scattare immagini⁤ di Giove con un intervallo di 10 ore, o un giorno di Giove, in quattro ⁢filtri diversi, ognuno in ⁢grado​ di ‌rilevare cambiamenti in piccole ⁤caratteristiche a diverse altitudini⁢ dell’atmosfera di Giove.

La visione di Webb nell’infrarosso vicino

La visione di Webb‍ nell’infrarosso vicino ⁣è sensibile agli strati di maggiore ⁢altitudine dell’atmosfera, circa 25 a 50 chilometri ‌sopra le alte nuvole⁤ di Giove. Nelle immagini, le foschie ad alta quota tendono ad apparire sfocate, con una luminosità ⁣maggiore⁣ nella regione equatoriale. I dettagli più fini si ⁤osservano all’interno⁣ della banda luminosa e nebbiosa.

Nuovi dati sulla⁣ corrente a getto

La⁣ corrente a getto appena‍ scoperta ⁤viaggia a circa 500 chilometri all’ora, il doppio dei venti sostenuti di un ‌uragano di ⁢categoria 5 sulla Terra. Si trova a ⁢circa 40 chilometri sopra ‍le‌ nuvole, nella stratosfera inferiore di Giove.

Nuove teorie e prospettive future

Giove ‌presenta un complicato ma ripetibile schema di venti e temperature ⁤nella sua stratosfera equatoriale, ⁣molto al di sopra dei venti nelle nuvole e ‌delle foschie misurate a queste lunghezze ⁤d’onda.

La forza del nuovo ⁢getto e il suo legame con lo schema stratosferico

Se la forza di questa ‌nuova⁢ corrente a getto è correlata a questo⁣ oscillante schema stratosferico, potremmo aspettarci ‍che la​ corrente vari notevolmente nei prossimi 2 a​ 4 ‍anni. Sarà davvero emozionante analizzare questa teoria nei prossimi anni.

La scoperta di nuove⁤ caratteristiche nascoste

È sorprendente che, dopo anni di tracciamento ​delle nuvole e dei venti di Giove da numerosi osservatori, abbiamo ancora molto da imparare su Giove. Soprattutto, è sorprendente che caratteristiche come ⁤questa corrente a getto⁢ possano rimanere nascoste alla vista fino a quando non vengono scattate queste‍ nuove ⁢immagini.