Le nazioni hanno concordato misure ⁢fondamentali per fornire ⁣risorse finanziarie alle popolazioni più vulnerabili del mondo, al fine di riparare i danni causati dal cambiamento climatico.

Il Fondo per la ⁤Perdita e il Danno

Un piano per⁤ un ‌nuovo “Fondo per‍ la Perdita e il Danno” è stato elaborato da governi di paesi⁢ ricchi e poveri dopo un incontro di due giorni sotto l’egida ⁢delle Nazioni ‌Unite ad Abu Dhabi, conclusosi ​sabato sera.‍ Il Fondo sarà inizialmente gestito dalla Banca Mondiale e attingerà a fonti di finanziamento ⁤che includono grandi paesi​ in via di sviluppo, così come gli Stati Uniti, l’Unione Europea e il Regno Unito. Non è stato stabilito un obiettivo preciso per quanto denaro il Fondo distribuirà,⁣ ma⁣ i paesi più colpiti dalla crisi climatica ⁢sperano che raggiunga centinaia di miliardi di dollari nel giro di pochi anni.

Adozione formale del piano

Il piano deve essere formalmente adottato⁢ al​ summit sul clima delle Nazioni Unite Cop28 a Dubai alla fine di questo mese. Tuttavia,⁣ l’accordo raggiunto questo fine‌ settimana dal comitato⁢ di transizione, istituito nell’ambito della convenzione⁣ quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ⁣rende probabile questa ​eventualità.

Un passo avanti‍ significativo

Avinash Persaud, inviato per il clima per Barbados e il comitato di transizione per l’America Latina‌ e i Caraibi,⁢ ha dichiarato: “Questo è stato un risultato impegnativo ma fondamentale.​ Abbiamo ora per la prima volta uno strumento che renderà operativo⁢ un fondo internazionale per il finanziamento a fondo perduto⁤ della ricostruzione,⁣ riabilitazione e ricollocazione dopo eventi meteorologici ​estremi o ⁣lenti. Questo è un passo avanti importante e porterà un impulso positivo ad altre azioni climatiche”.

Le critiche all’accordo

Le concessioni dei paesi in ‌via di sviluppo

I ‌paesi in​ via ⁣di sviluppo hanno fatto concessioni chiave, come accettare che il Fondo potesse essere gestito provvisoriamente dalla Banca Mondiale. Anche i paesi sviluppati hanno accettato un linguaggio che implica‌ che dovrebbero essere i principali donatori del Fondo, in ​quanto sarebbero “incoraggiati” a contribuire, mentre gli altri sarebbero⁢ “invitati” a farlo.

Le‌ preoccupazioni degli attivisti

Tuttavia, gli attivisti hanno affermato ​che l’accordo non è sufficiente a garantire i fondi necessari per i ‌paesi vulnerabili, che potrebbero raggiungere il valore di trilioni di dollari ⁣all’anno entro la fine di questo decennio. Harjeet Singh, responsabile​ della ‌strategia politica globale presso Climate Action Network International, ha dichiarato: “È un‍ giorno triste per la giustizia climatica,⁣ poiché ​i paesi ricchi voltano le spalle alle comunità vulnerabili. [Questo] non fornisce alle comunità vulnerabili una garanzia adeguata che le loro esigenze finanziarie‌ per far‍ fronte agli⁢ impatti climatici e ricostruire le‌ loro vite saranno soddisfatte”.

La perdita e il danno, che significa il soccorso e la riabilitazione delle comunità colpite dal ‌disastro climatico, è stata una delle questioni ‌più‍ controverse nei colloqui globali sul clima per più di un decennio. ⁣I paesi più poveri, con impronte di carbonio minime, hanno fatto meno per causare la crisi climatica ​ma stanno⁤ subendo la ⁤maggior parte dei suoi impatti.

È ancora incerto se gli attivisti cercheranno di riaprire le negoziazioni sul Fondo alla Cop28. Un insider ha rivelato che qualsiasi parte che cercasse di farlo sarebbe attaccata dagli altri, che considerano questo⁤ il miglior compromesso⁤ disponibile e vogliono passare ad altre‍ questioni sostanziali ⁢al summit.