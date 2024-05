Un⁢ ottobre da record: caldo africano e siccità, poi alluvioni

Il mese di ottobre che abbiamo appena lasciato alle ⁢spalle non sarà ricordato per le sue ‌tipiche caratteristiche autunnali. Infatti,‍ nonostante le potenzialità meteo climatiche fossero presenti, non si sono verificati gli eventi necessari per farci vivere un autunno nel senso classico⁢ del termine.

Un bilancio estivo

Il bilancio che⁢ tracciamo di ‌questo mese parla ⁢una lingua diversa, quella africana. Sì, perché ottobre ha avuto un sapore estivo. Il caldo si è fatto sentire,‌ e non poco, durante tutto il mese. Ancora non disponiamo dei dati ufficiali, che arriveranno nei prossimi giorni, ma siamo ⁤consapevoli delle forti anomalie termiche che ⁢hanno colpito l’Europa.

E non pensate che il caldo abbia‌ riguardato ‍solo l’Italia. Al contrario, in alcune aree europee, in particolare quelle occidentali e sudoccidentali,​ le anomalie termiche ⁢sono state ancora più marcate. Anomalie che, siamo certi, faranno ⁢di questo ottobre uno dei più ​caldi di sempre, forse addirittura il più caldo in assoluto.

Un’estate che si allunga

Questo ottobre rovente segue un⁣ settembre altrettanto ‌caldo, confermando un’estate che ha⁣ rubato‍ quasi due mesi all’autunno. E​ le piogge? Quasi del tutto assenti. Siccità⁢ e caldo estremo sono ⁢le parole chiave che caratterizzano questo mese.

Certo, negli ultimi giorni ‍in alcune regioni italiane ⁢la pioggia è tornata, a⁢ volte anche in maniera ⁤eccessiva, ma questo non basta a cambiare il volto di una stagione che di autunnale ‌ha avuto ben poco. ​Siamo⁢ convinti che avremo ragione nel definire questo mese come un ottobre da record.

Speranze per novembre

Finalmente sembra che le cose stiano cambiando ⁢e chissà, forse novembre riuscirà a ​riportare un po’ di normalità. Le premesse ci sono, ma come si suol dire, tra il dire e il fare c’è di mezzo⁤ il mare…