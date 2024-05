Il fine settimana appena trascorso ‌è stato caratterizzato da una ‌perturbazione che, sebbene si stia rapidamente dissolvendo, lascia presagire ‍un futuro meteo non troppo sereno. Le previsioni per la settimana a venire e per‌ il resto del mese di novembre non sembrano infatti promettere nulla di buono. Non si intravedono segnali di anticicloni dominanti che possano stabilizzarsi sull’Italia per periodi ​prolungati, una condizione che ⁢invece ha‍ spesso contraddistinto⁢ la prima parte ⁤dell’autunno. Saranno invece​ le ⁢perturbazioni di‍ origine atlantica e nord europea a‍ dettare ‌legge, provocando frequenti ondate di maltempo nel bacino del Mediterraneo.

Un autunno di perturbazioni

Quello che ci attende, dunque, è un continuo susseguirsi di perturbazioni, in linea con⁢ quanto già sperimentato nella ‍seconda​ metà di ottobre, periodo che ha segnato l’inizio ufficiale dell’autunno nel nostro Paese, dopo ⁤un periodo ‌di caldo‍ insolito. Non dovremo ‍solo far‌ fronte a pioggia e vento, ma dovremo anche‌ prepararci a un netto calo delle ⁤temperature, soprattutto a ⁣partire dal‍ prossimo‍ fine settimana, a causa ​dell’arrivo delle prime correnti significativamente più fredde provenienti dal nord Europa⁢ e, ⁢più precisamente, dall’Artico.

Il ‌caldo resisterà​ principalmente nel ⁣Sud almeno⁤ fino a sabato prossimo; successivamente, assisteremo a un notevole calo termico su gran parte della Penisola. Questo sarà‍ dovuto non solo all’arrivo⁤ di nuvole e piogge, ⁢ma ​anche‍ all’influsso di correnti⁢ settentrionali più fresche, che ⁣determineranno un ‍crollo ⁢delle temperature, spingendole anche al di sotto delle medie‌ stagionali.

Neve,‌ si o no?

È importante precisare che non ci⁢ si deve aspettare⁣ un freddo ⁣da pieno inverno, tale da⁢ generare ​nevicate fino a quote ‌basse o‌ nelle aree pianeggianti. Saranno le correnti settentrionali a portare un⁢ decremento termico, con valori che si posizioneranno almeno 2 o⁢ 3°C sotto le medie del periodo. Di conseguenza, dovremo sicuramente fare i conti con temperature più​ basse, il⁤ che ‌ci ‌costringerà ⁢a indossare capi di abbigliamento più caldi. Ma è importante sottolineare che la neve⁣ cadrà solamente‍ in alta montagna.

E per quanto riguarda le precipitazioni? Come anticipato, ci attendiamo diverse perturbazioni‍ che si muoveranno attraverso il Mediterraneo. ⁤La prossima è prevista tra martedì e⁢ mercoledì e interesserà in modo particolare il centro e il sud dell’Italia, portando piogge rapide e possibili rovesci intensi. In seguito, tra venerdì e domenica, è attesa un’altra perturbazione,​ leggermente​ più marcata, che muoverà dal nord per poi concludere il suo passaggio verso⁤ il sud, contribuendo al‍ deciso abbassamento delle temperature di cui abbiamo parlato poco fa.

Ulteriori perturbazioni potrebbero giungere sull’Italia nella seconda ⁤metà di novembre, ma forniremo maggiori dettagli al riguardo nei prossimi aggiornamenti meteo.