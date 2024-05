POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Il risveglio dell’Atlantico è coinciso con ondate di maltempo davvero pesanti. Le condizioni meteo climatiche hanno svoltato, pesantemente, una svolta che avevamo ampiamente previsto ma che come al solito determina effetti imprevedibili.

Imprevedibili a causa del calore in eccesso presente sul Mediterraneo, imprevedibili anche a causa della possanza delle depressioni nord atlantiche. Depressioni che anche questa settimana determineranno due peggioramenti: il primo si focalizzerà maggiormente al Centro Sud, il secondo nuovamente al Centro Nord.

Dopodiché potrebbero subentrare importanti novità bariche, novità che potrebbero innescare un’ondata di freddo ma successivamente il ritorno in grande stile dell’Alta Pressione.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come dicevamo ci aspettiamo, nel corso della settimana, il transito di due perturbazioni. La prima è ormai imminente e dovrebbe coinvolgere maggiormente Centro Sud e due Isole Maggiori. Le precipitazioni potrebbero risultare localmente intense, anche a carattere di intenso rovescio o nubifragio.

La seconda dovrebbe giungere tra giovedì e venerdì, coinvolgendo ancora una volta le regioni del Nord, la Toscana e successivamente i settori tirrenici. Peraltro nel corso del weekend potrebbe transitare un terzo impulso perturbato, ma ne parleremo non appena avremo maggiori dettagli previsionali a disposizione.

NOVEMBRE DAVVERO AUTUNNALE

Come detto in apertura, la fase centrale di novembre potrebbe proporci profondi cambiamenti in seno alla circolazione atmosferica europea.

Difatti alcuni modelli matematici confermano un’irruzione d’aria fredda dal sapore tipicamente invernale, irruzione che si verificherebbe quale temporanea risposta ad una forte accelerazione del Vortice Polare e quindi ad un notevole rinforzo del Vortice stesso.

Rinforzo che successivamente potrebbe innescare il ritorno per qualche tempo dell’Alta Pressione, con conseguente rialzo delle temperature e interruzione del periodo piovoso.

IN CONCLUSIONE



Novembre che avrà pertanto connotati pienamente autunnali, ricordiamoci che oltre alle piogge le caratteristiche del mese in corso sono anche altre, ad esempio il freddo e la presenza dell’Alta Pressione.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.