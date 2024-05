La Palma, insieme a El Hierro, è l’isola più giovane dell’arcipelago delle Canarie, in Spagna. Questa isola, conosciuta come “isla bonita”, è un vero e proprio paradiso naturale, caratterizzato da una varietà di paesaggi che vanno dalle zone vulcaniche alle foreste di pini e allori, passando per rapide e scogliere mozzafiato.

La Caldera de Taburiente: un tesoro naturale da scoprire

La Caldera de Taburiente, un parco nazionale situato sull’isola, è uno dei punti panoramici più suggestivi di La Palma. Quest’area protetta non è solo un luogo da ammirare, ma anche da vivere. Infatti, per apprezzarla al meglio, è possibile intraprendere uno dei tanti percorsi che la attraversano. Camminando tra i pini, si può godere del profumo di questa specie endemica dell’arcipelago e del canto degli uccelli. L’escursione all’interno della caldera richiede un certo impegno, ma il paesaggio che si apre tra ruscelli e cascate fa dimenticare la fatica.

Escursioni tra vulcani, pinete e foreste preistoriche

L’escursionismo è una delle principali attrazioni di La Palma. L’isola offre una vasta rete di itinerari che attraversano paesaggi di straordinaria bellezza, dalle aree vulcaniche alle lussureggianti foreste di pini e allori, fino alle ripide scogliere costiere. Tra le meraviglie nascoste dell’isola, spiccano le foreste di lauro, come quella di Los Tilos, che risalgono all’era terziaria e rappresentano un vero e proprio tuffo nel passato.

Un cielo stellato come non se ne vedono molti

Quando il sole tramonta su La Palma, il cielo si illumina di stelle. Grazie alla protezione dall’inquinamento luminoso e alle condizioni climatiche favorevoli, il cielo dell’isola è uno dei migliori al mondo per l’osservazione astronomica. Non a caso, La Palma ospita l’Osservatorio Astrofisico Roque de los Muchachos, meta di scienziati da tutto il mondo.

Immergersi nelle acque cristalline dell’oceano

Le acque che bagnano la costa di La Palma sono altrettanto limpide e trasparenti del suo cielo, rendendo l’isola un luogo ideale per le immersioni subacquee. Lungo la costa si trovano spiagge di sabbia vulcanica, piscine naturali e stagni protetti dalle onde grazie alle rocce vulcaniche. Tra le spiagge più belle si segnalano Puerto Naos e Los Cancajos, ideali per le famiglie, e la selvaggia e ventosa Nogales.

Delizie gastronomiche locali

Dopo aver esplorato le bellezze naturali e marine di La Palma, è il momento di soddisfare il palato con la gastronomia locale. Tra le specialità dell’isola, spiccano i dolci a base di mandorle, come gli Almendrados, e il dessert al cioccolato Príncipe Albertos, che sapranno conquistare i più golosi.