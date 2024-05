La devastazione dell’uragano Otis: il racconto di una sopravvissuta

Introduzione

Nelle prime ore del 25 ottobre, Josefina Maldonado, una nonna di due bambini che vive nel quartiere Renacimiento di Acapulco, ha assistito impotente mentre il tetto di lamiera della sua casa veniva strappato via da venti a 270 km/h. La sua abitazione, con tutto e tutti al suo interno, compresi due bambini terrorizzati, è stata preda della pioggia torrenziale e degli orrori dell’uragano. La maggior parte dei mobili, compresi i letti, è stata portata via.

La furia dell’uragano Otis

La tempesta perfetta

“Non era che il vento o l’acqua fossero più forti. Entrambi lavoravano insieme”, racconta Maldonado. “Siamo stati svegli tutta la notte cercando di salvare quello che potevamo, e i bambini hanno urlato e pianto per ore”.

L’uragano Otis è stata la tempesta più forte mai registrata sulla costa del Pacifico del Messico, danneggiando oltre 200.000 case e uccidendo almeno 45 persone, con decine di dispersi. La mancata previsione della sua intensità è ampiamente riconosciuta come uno dei più grandi errori nella recente previsione meteorologica. Solo due giorni prima che toccasse terra, il Centro Nazionale degli Uragani degli Stati Uniti ha classificato Otis come categoria 1, ma ha cambiato la sua previsione in categoria 5 solo poche ore prima che la tempesta colpisse, quando pochi ad Acapulco avevano avuto il tempo di evacuare.

Le conseguenze del disastro

Secondo il centro, la crisi climatica ha alterato le temperature dell’acqua nel Pacifico, rendendo più probabili queste rapide accelerazioni. Nel quartiere Renacimiento, il giorno dopo la tempesta, i residenti hanno utilizzato rastrelli e pale per ammassare i detriti, tra cui frigoriferi, materassi, contenitori di cibo, cartelli stradali piegati e tricicli per bambini, davanti alle loro case, creando un sentiero per le persone per camminare attraverso le proprietà distrutte.

La lenta ripresa

La mancanza di aiuti

Maldonado non ha trovato nessuno dei suoi mobili tra i detriti, ma è stata costretta a fare la fila all’ingresso dell’area, in attesa che un veicolo militare arrivasse con l’acqua. Non è stato fino al giorno successivo che lei e gli altri abitanti hanno ricevuto abbastanza rifornimenti in contenitori per la sua famiglia per diversi giorni. “Abbiamo ricevuto quasi nessun aiuto”, dice Maldonado.

Due giorni dopo la tempesta, i residenti hanno ricevuto la notizia che i marines avrebbero distribuito fagioli in scatola, riso e biscotti alle famiglie in un quartiere adiacente. Ma una grande folla si era radunata lì, e divenne chiaro che non c’erano abbastanza rifornimenti per tutti.

La disperazione dei residenti

“La gente ha iniziato a litigare per il cibo, all’inizio solo urlando, poi spingendo e picchiando l’uno l’altro, e i marines si sono chiusi e se ne sono andati”, racconta Maldonado. “Hanno semplicemente deciso che non volevano più darcelo”.

Molti residenti hanno dovuto fare affidamento sull’aiuto dei vicini più benestanti. Diversi giorni dopo che la tempesta ha colpito, una volta sgombrate le strade principali della città, si è instaurata un’economia del disastro, con prezzi due o tre volte superiori al normale. Tuttavia, molti residenti non avevano più denaro contante. Alcuni avevano bisogno di aiuto per fare viaggi collettivi in taxi fino a luoghi lontani fino a un’ora dove avevano sentito dire che avrebbero potuto trovare cibo.

La lenta ripresa

Mentre i residenti più ricchi dei quartieri alberghieri della città potevano permettersi di lasciare la città, molti che vivono nelle aree di classe operaia che forniscono manodopera alle zone turistiche temevano di poter perdere i loro beni rimanenti se fossero fuggiti. Inoltre, mentre avevano l’opzione di prendere autobus gratuiti per Chilpancingo, la vicina capitale dello stato, avevano solo abbastanza soldi per rimanere lì per pochi giorni.

“Tutti devono tornare al lavoro, ma i lavori, sono tutti spariti”, dice Maldonado, indicando gli edifici accartocciati e le loro pareti mancanti.

Le stime preliminari delle autorità locali rilasciate giovedì suggeriscono che la tempesta ha distrutto fino all’80% degli hotel di Acapulco, il che sarebbe devastante per l’economia della regione, una località turistica internazionale in uno dei stati più poveri del Messico.

Il governo messicano stima che la ricostruzione di Acapulco costerà un totale di 61 miliardi di pesos (2,8 miliardi di sterline). Numerosi politici di spicco del partito Morena al governo in Messico hanno offerto di aggiungere un mese di stipendio al fondo. Il governo ha anche inviato 20.000 pacchi di razioni alimentari e 200.000 litri di acqua ad Acapulco. Tuttavia, centinaia di migliaia di persone sono rimaste in città, e il tempo è tornato rapidamente a un afoso con 32°C dopo la tempesta.

“Vogliamo che tutti sappiano che se la vostra casa è danneggiata, il governo vi aiuterà”, ha detto lunedì Ariadna Montiel Reyes, segretaria del welfare. Ha aggiunto che il numero di siti che forniscono razioni raddoppierà nei prossimi giorni.

Per alcuni, come Abdul Ramírez, un tassista, tali promesse sembrano vuote. “Stiamo aspettando il governo quando decidono di venire. Non stiamo necessariamente incolpandoli, ma non sono qui”, dice.

Il presidente del paese, Andrés Manuel López Obrador, ha detto questa settimana che le forze armate consegneranno tutti gli aiuti umanitari in modo che le organizzazioni civili e i governi locali “non cerchino di trarre profitto dalla necessità delle persone”. Ha parlato con ottimismo degli sforzi di recupero, e sperava che le famiglie di Acapulco sarebbero state “contente per Natale”.

Nel quartiere La Colosio, che ha subito anche gravi danni e inondazioni, la gente disperata ha preso quello di cui aveva bisogno da un Walmart locale. Senza il supermercato, molti sarebbero rimasti senza cibo per giorni, poiché le gravi inondazioni hanno tenuto l’area isolata dal resto della città.

Il parcheggio del negozio era coperto da grandi strisce di metallo affilate, pali abbattuti e vasi di terracotta frantumati, ma diversi uomini hanno creato un sentiero e hanno rotto una finestra per entrare. Entro due giorni, gli scaffali erano vuoti.

“Quando siamo arrivati, tutto il cibo normale era finito, e c’era solo la caramella rimasta, ma mio marito ha detto, ‘Va bene, il cioccolato ci darà energia!’”, dice Laura Díaz, un medico generico.

Senza una fornitura di gas, i residenti hanno iniziato a cucinare collettivamente su fuochi accesi tra le cataste di rifiuti. A partire da domenica 29 ottobre, le strade sono state aperte, ma La Colosio non aveva ancora ricevuto cibo o acqua dal governo, a parte le bottiglie da mezzo litro distribuite sporadicamente dalle pattuglie della guardia nazionale di passaggio.

Mentre la città si riempie di ispettori con le clipboard e truppe con armi automatiche, Maldonado ha iniziato a chiedersi perché queste persone che erano state inviate per aiutare non stessero distribuendo necessità vitali come cibo e acqua. “Questo potrebbe essere un test da parte di Dio”, dice. “Forse questa è la nostra penitenza per qualcosa”.