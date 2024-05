Il ⁤consumo eccessivo di abbigliamento mina gli‍ sforzi ambientali dell’industria della moda

Nonostante gli sforzi dell’industria della moda per ridurre l’impatto ambientale⁤ dei capi che vende, l’abitudine persistente all’acquisto di nuovi vestiti sembra minare tali iniziative. In media, ogni britannico acquista 28 capi di abbigliamento all’anno.

Il patto ambientale volontario Textiles 2030

Grandi nomi come Asos e Primark sono tra le aziende ⁤che hanno aderito al patto ambientale volontario di Wrap, denominato Textiles 2030. Le aziende coinvolte sono riuscite‍ a ridurre sia l’intensità di carbonio che il volume d’acqua utilizzato per tonnellata nella produzione dei loro capi ⁣di abbigliamento.

Il rapporto annuale di progresso

Tuttavia, nel suo rapporto ​annuale di ⁣progresso pubblicato oggi, l’ONG per l’azione climatica avverte che i progressi ottenuti potrebbero essere “annullati” a causa dell’aumento della produzione di abbigliamento. L’industria tessile e della moda è​ responsabile di fino al 10% delle emissioni globali di ⁢carbonio.

Il ruolo dei consumatori

Catherine David, direttrice dei programmi di ‍cambiamento del comportamento e delle attività commerciali di Wrap, ha affermato che i⁢ progressi realizzati da 130 marchi e rivenditori dimostrano ​che⁣ “è possibile cambiare”. Tuttavia, al momento,⁣ “non appena si verificano miglioramenti positivi, ⁤vengono ‍annullati dall’aumento della‍ produzione”.

Il bilancio tra riduzione dell’impatto ambientale e ‍aumento della ⁢produzione

Le aziende hanno ridotto l’impatto di carbonio dei loro tessuti del 12% e l’acqua del 4% (su base per tonnellata) tra il 2019 e il 2022.⁢ Tuttavia, questo è stato annullato ‍da ‌un aumento del 13% nel volume di tessuti prodotti e venduti, secondo ⁢il rapporto. L’aumento dei ‌tassi di produzione ha comportato un aumento complessivo dell’uso ⁣dell’acqua dell’8% nel periodo, mentre la cifra di riduzione del carbonio si attestava solo⁤ al 2%.

Il consumo eccessivo di abbigliamento

David ha sottolineato che i consumatori hanno​ un ruolo da svolgere in questo contesto. “Stiamo lavorando con le ⁤aziende per ⁤migliorare i vestiti, ma l’altra parte​ dell’equazione è il nostro ruolo⁣ come acquirenti”, ha detto. “Acquistiamo‍ più vestiti di qualsiasi altra nazione in​ Europa.

Il ruolo delle aziende

Wrap vuole che le aziende progettino abiti per una vita più lunga, con⁢ una ⁢buona durabilità e riciclabilità e un ⁣maggiore contenuto riciclato. In una nota positiva, il rapporto ha rivelato che l’uso aumentato di poliestere e poliammide riciclati ha contribuito a ridurre⁣ la quantità di tessuto prodotto da materiali vergini. Inoltre, quasi i tre quarti del cotone utilizzato dai firmatari proviene ora da fonti migliorate come​ l’Iniziativa per un Cotone Migliore.

Con un numero crescente di marchi e rivenditori che operano ‌schemi ⁤di ritiro, il volume di tessuti usati raccolti e​ venduti per il riutilizzo o il riciclo tra ‍il 2019 e il⁤ 2022 è raddoppiato. Tuttavia, la produzione di nuovi abiti supera di gran lunga il‍ mercato dell’usato, e il divario tra⁤ i prodotti nuovi⁣ e quelli di seconda​ mano venduti rimane significativo. L’usato rappresenta solo il 9% dei tessuti messi sul mercato, ⁣secondo Wrap.