Incremento⁣ senza precedenti di eventi meteorologici estremi

Analisi degli eventi meteorologici estremi

Una ricerca recente ha rilevato un‌ incremento senza precedenti​ di eventi meteorologici estremi, come ondate di calore e piogge torrenziali. Ad esempio, gli scienziati hanno registrato un aumento di 90 volte nella frequenza degli estremi di calore mensili negli ultimi dieci anni rispetto‌ al ‌periodo 1951-1980.

Estremi di⁢ calore nelle regioni tropicali

A livello globale,‍ gli estremi⁢ di‍ calore record sono⁢ aumentati maggiormente nelle regioni tropicali, che normalmente presentano una bassa ⁤variabilità delle temperature mensili. ⁢Inoltre, si sono⁢ intensificati gli episodi di siccità e le piogge torrenziali in ⁤diverse parti del mondo.

Eventi​ di calore 3-sigma

Lo studio rivela che ‌i cosiddetti eventi di calore 3-sigma, che si ‌discostano notevolmente da ciò che è normale in una determinata regione, ora ⁣interessano⁤ (in ‍media) ⁢circa il 9% di tutta la superficie terrestre. D’altra parte, gli episodi⁣ di precipitazione giornaliera record sono aumentati ​in modo non lineare.

Impatto del cambiamento climatico sugli eventi meteorologici estremi

1 su 4 record di pioggia attribuibili al cambiamento climatico

La ricerca rivela che 1 su⁢ 4 record di pioggia nell’ultima decade può ‌essere attribuito‌ al cambiamento climatico. Questo tipo‌ di eventi ha interessato circa il 3% della⁤ superficie terrestre mondiale nel‌ periodo‌ 2011-2020 in qualsiasi mese. Ad‍ esempio, il 2020 ha‍ portato ondate di calore prolungate sia in⁣ Siberia che in ‌Australia, contribuendo alla comparsa di ⁢devastanti incendi⁤ boschivi in entrambe le regioni.⁤ Questi eventi hanno portato alla dichiarazione dello ‍stato​ di emergenza locale.

Temperature potenzialmente letali

Le ⁤temperature a livelli⁤ potenzialmente‌ letali hanno interessato‌ aree ‌degli Stati⁤ Uniti e del ​Canada nel 2021, raggiungendo quasi i 50 °C. Man mano che le temperature‍ continueranno ad aumentare ⁢sul pianeta, i record di calore diventeranno molto ⁣più comuni nelle⁣ regioni di latitudini medie e alte.

Effetti del riscaldamento globale sulle precipitazioni

Aumento dei record di umidità

Rispetto a quanto ci si potrebbe ​aspettare in⁢ un clima senza riscaldamento⁢ globale, il numero di record di umidità ​è aumentato di circa il 30%. Ciò implica che 1 su 4 record è attribuibile al cambiamento climatico causato‌ dall’uomo.

Relazione Clausius-Clapeyron

Il contesto​ fisico di questa evidenza è‌ la‌ relazione Clausius-Clapeyron, che stabilisce che l’aria può⁣ contenere un 7% in più⁤ di⁤ umidità ​per ogni grado‍ Celsius di riscaldamento. È importante sottolineare che ‍le regioni⁤ già⁤ secche come⁢ l’ovest del Nord America e del Sud​ Africa ‍hanno sperimentato una‌ riduzione ⁤nei record ‌di precipitazioni, mentre le regioni umide come il centro e il nord dell’Europa hanno sperimentato un forte aumento.

Aumento delle precipitazioni⁣ estreme e problemi di siccità

Per quanto possa sembrare contraddittorio,​ in‍ genere l’aumento delle⁢ precipitazioni‌ estreme non contribuisce a⁢ mitigare i problemi di siccità.