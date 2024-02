Il ritorno‍ di Omar Di ​Felice: il ciclista⁣ italiano pronto per la ⁢sua seconda traversata dell’Antartide

Nel suo tentativo ​dell’anno scorso di realizzare la prima ‌traversata da costa a costa dell’Antartide in bicicletta, l’italiano Omar Di Felice‌ pensava⁤ di aver previsto tutto.⁤ Il ciclista ​ultra-resistente ⁢esperto ‌aveva una bicicletta⁣ di acciaio personalizzata con pneumatici larghi, conosciuta come “fatbike”, abbastanza ‍rifornimenti ⁣per una traversata non supportata di 60 giorni e abbigliamento per mantenerlo al caldo in⁤ temperature fino a -38°C. Tuttavia, non aveva​ considerato le sfide mentali di un viaggio del genere,⁢ specialmente⁤ mentre la sua famiglia​ affrontava problemi ⁤personali in Italia. A dicembre, otto ⁣giorni e quasi 100 km nell’impresa, Di Felice decise di ritirarsi.

La preparazione e il ritiro

La preparazione

Di Felice aveva‌ preparato l’impresa in Antartide per tre anni, ottenendo finanziamenti dai suoi sponsor e allenandosi ⁤per l’esercizio fisico. “Ma ‌quando devi attraversare un luogo ‍così complicato, con venti forti, con ‍un sacco di ‍pericoli per la ⁣tua vita,⁣ devi essere davvero ⁣concentrato”, dice. “Ogni distrazione, ogni⁤ problema che può distogliere la tua ⁢mente dall’avventura, è ⁤pericoloso.⁢ È stata una‌ decisione difficile, ma‍ ho ‌dovuto prenderla ⁣- ⁢non potevo immaginare di rimanere per due mesi in Antartide con grossi problemi a casa”.

Il ritiro

Non appena se ne andò, evacuato da Antarctic Logistics and Expeditions, Di Felice sapeva che sarebbe tornato. “Questo è un ‌sogno ⁤molto grande per me”, dice. “Ho lavorato tutta la mia⁤ vita, ⁣tutta ⁢la ‍mia carriera, per realizzare il sogno di attraversare l’Antartide -‌ quindi non posso immaginare di fermare ⁣il ⁣mio​ sogno solo a causa di un problema. È come quando ⁣un alpinista decide di scalare l’Everest⁣ – forse puoi farlo al⁤ primo tentativo, ⁣forse al secondo, o forse mai. Ma devi provare”.

Il​ secondo‌ tentativo e le sfide

Il secondo tentativo

Un anno‍ dopo, ​Di⁤ Felice si sta preparando per il suo‌ secondo tentativo ⁣- volerà dal Cile a Hercules Inlet, ‌nell’Antartide occidentale, nelle prossime settimane, a ⁣seconda delle condizioni meteorologiche. “Sono pronto a riprovare”,⁣ dice. “Sto ​meglio – ora so come gestire non solo le sfide‍ fisiche, ma anche la prova mentale.​ Devo mettere un filtro ‌tra ⁢me e le notizie dal⁤ resto del mondo – non ‍posso distrarmi”.

Le ‌sfide

Per fare⁤ la​ storia, Di Felice dovrà coprire 2.000 km di terreno insidioso, dirigendosi dall’Antartide occidentale ⁣al ⁢polo ⁤sud e poi verso il ghiacciaio ​Leverett. Il ciclismo ⁢su terreno innevato è stato reso ​possibile dallo sviluppo delle fatbike, con la prima spedizione ciclistica antartica che si ⁢è‌ svolta due decenni ⁣fa.

Di ​Felice, ⁢nei suoi 40 anni, ha un forte ⁢pedigree nel⁢ ciclismo ultra-resistente. ​Nel 2014‍ è diventato il primo ciclista​ a pedalare in inverno a Capo Nord, in Norvegia, vicino al punto più settentrionale d’Europa; ha anche‍ pedalato‌ attraverso l’Alaska, il Canada e la ​Mongolia. All’inizio di ⁤quest’anno, ha vinto la Trans Am bike race, un ⁢viaggio di quasi⁢ 7.000 km attraverso gli Stati Uniti.

Ma l’Antartide,‌ dice Di Felice, è diversa.⁢ “La sfida‍ più grande‌ è nella ⁢mente”, dice. “Fisicamente, devi affrontare il ghiaccio e i venti forti. ‍Devi portare tutto⁣ ciò di‌ cui hai bisogno – attrezzatura, cibo, vestiti. Ma è qualcosa per‍ cui mi sono allenato tutta la vita. Ma mentalmente è qualcosa di diverso da ‍qualsiasi altro posto nel mondo, perché sei davvero, davvero,⁤ davvero solo. Non puoi parlare con nessuno⁢ – sei solo tu e i pensieri nella tua mente”.

Nonostante⁢ la fine impegnativa del suo primo tentativo di attraversare l’Antartide​ in bicicletta, Di Felice inizia il‍ suo secondo tentativo ‍sentendosi ottimista. 60 giorni ⁣più, 2.000 km ⁢di⁣ ghiaccio, venti pericolosi e la più grande sfida⁢ di tutte​ – la forza mentale – ⁤stanno tra lui e la storia.

“Se⁤ pensiamo alla mia prima esperienza, sono tornato a casa con un pezzo di dati: è⁢ possibile attraversare l’Antartide ‍in bicicletta”, dice Di Felice. “L’anno scorso avevo molti dubbi – sulla bici, se avrebbe funzionato in ‍Antartide. Ma ora, anche avendo passato⁢ solo 10 giorni in Antartide,⁢ posso dirti ⁤che è⁢ possibile farlo.

“Sarà‌ duro, sarà molto duro, ma penso che sia possibile”, aggiunge. “Quindi torno in Antartide con la volontà di procedere in bicicletta da solo”.