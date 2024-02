Chiusura delle scuole in Toscana

La Toscana, regione che ha subito gravi danni a causa delle recenti alluvioni, ha deciso di chiudere le scuole dal 6 all’8 novembre. Questa decisione è stata presa dal sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, per facilitare le operazioni di pulizia e rimozione del fango dalle strade e dalle abitazioni. Le zone rosse sono state istituite a Campi Bisenzio e nelle frazioni di Capalle e San Piero a Ponti. Anche a Prato e Montemurlo, le scuole sono rimaste chiuse il 6 novembre.

Chiusura delle scuole in Molise

Il maltempo ha avuto un impatto significativo anche in Molise, dove il comune di Guglionesi, in provincia di Campobasso, ha deciso di chiudere le scuole il 6 novembre. Questa decisione è stata presa a causa delle forti raffiche di vento che hanno causato danni anche agli edifici scolastici. La chiusura ha permesso di effettuare sopralluoghi negli istituti scolastici per garantire la sicurezza degli studenti.

Arrivo di una nuova perturbazione

Condizioni meteorologiche al Centro Nord

Una nuova perturbazione è in arrivo, con allerta rossa e arancione al Centro Nord. Si prevedono venti fino a 150 km/h. A Roma, il forte vento ha causato il crollo di un albero sul tram n° 8 in Viale Trastevere. A Fregene, una tromba d’aria ha causato danni alle case e il crollo di diversi alberi. A Fiumicino, i parchi e i cimiteri resteranno chiusi fino alla fine dell’emergenza maltempo.

Il bollettino della Protezione Civile

La Protezione Civile ha rilasciato un bollettino con le criticità relative alle condizioni meteorologiche. Questo documento fornisce informazioni dettagliate sulle aree a rischio e sulle misure di sicurezza da adottare. È fondamentale seguire le indicazioni fornite per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.