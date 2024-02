Le ultime previsioni ⁢meteo delineano un cambiamento per il prossimo fine settimana, e probabilmente nei giorni successivi. Dopo una serie di perturbazioni atlantiche e giornate caratterizzate da vento scirocco e clima⁤ mite, soprattutto al Sud, sembra che stia per arrivare la‌ prima ​ondata di freddo della​ stagione autunnale. Non avremo un’ondata di gelo, ma parliamo di freddo che dovrebbe, a tratti fare già da metà novembre.

Aria a tratti fredda

Le più recenti analisi modellistiche indicano che potrebbe trattarsi di una fase di freddo di breve durata. Questa perturbazione ⁣dovrebbe portare piogge, alcuni temporali e nevicate limitate alle zone montane, sia sulle Alpi sia sugli Appennini. Sembrerebbe che la perturbazione nord atlantica prevista tra il 10 e il 12 novembre sarà rafforzata da ​correnti d’aria molto‌ più fredde, provenienti dall’Artico e dal Nord Europa, che riusciranno a fluire più ⁤facilmente verso il⁣ Vecchio Continente e​ il Mediterraneo.

Quindi, la perturbazione in questione porterà aria più fredda in Italia tra il ​prossimo sabato e domenica, ma ancor più nei giorni successivi (attendiamo conferma) permettendo l’avanzata di correnti settentrionali che causeranno un notevole calo delle ‌temperature, non solo ⁣al Nord ma anche nel Centro‍ e nel Sud del Paese. Potrebbe essere esposto il versante adriatico più di quello tirrenico.

Fino a sabato ⁤prossimo, continueremo ad essere influenzati da correnti‌ prevalentemente occidentali e a tratti meridionali, che porteranno aria più calda di‍ origine subtropicale all’interno delle perturbazioni atlantiche, una delle quali interesserà il Centro e‍ il Sud tra martedì e mercoledì. Avremo ⁢quindi precipitazioni e temporali, ma con temperature⁢ che rimarranno⁢ generalmente superiori alle medie stagionali, questo soprattutto al Centro e Sud Italia, oltre che Sardegna e Sicilia.

È ora di tirare ⁣fuori‌ i cappotti

Con l’arrivo di aria più fredda dovremo ⁢affrontare non solo‍ il maltempo che inizierà a colpire il Nord per poi estendersi al ⁣resto d’Italia, ma anche un ⁤significativo calo delle temperature. Quindi, preparatevi a tirare fuori abiti più ⁢pesanti, perché dal prossimo fine settimana le temperature massime potrebbero ⁢scendere rispetto agli attuali valori. Non si escludono nemmeno le prime gelate in Val Padana o nelle aree vallive alpine e appenniniche dopo il passaggio dell’aria fredda.

È importante sottolineare che non ci ‍troveremo di ⁤fronte a un’ondata di ‌freddo prolungata, ma piuttosto a un rapido passaggio dell’aria più fredda nord​ europea. Infatti, intorno al 12-14 novembre si prevede‌ un rafforzamento dell’alta pressione che porterà a ‍un aumento delle temperature su gran parte d’Italia, ma forniremo ⁣ulteriori dettagli a riguardo nel prossimo aggiornamento meteo.