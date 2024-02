Record⁣ di calore ‍globale

Ottobre‌ 2023:⁣ il ⁣mese più⁣ caldo da⁢ quando si hanno registrazioni

Ottobre 2023 si è distinto⁢ per essere stato un mese eccezionalmente caldo in molte regioni del mondo, infrangendo centinaia di record di temperatura. È‌ stato registrato come ​l’ottobre più caldo dal⁢ 1979 a livello globale. Fino ad ora, l’ottobre più caldo a livello globale era stato ‍quello⁤ del 2019, con una deviazione di 0,45°C sopra la media del periodo 1991-2020. Ottobre ⁢2023 ha infranto questo record con un ampio margine (doppio valore), registrando una deviazione di 0,85°C ​sopra i ⁤livelli ⁣del periodo 1991-2020.

2023: un anno di record di calore

Ottobre 2023 rappresenta il quinto mese consecutivo (dopo giugno, luglio, agosto e settembre 2023) che viene registrato come il più caldo nei registri globali per il⁢ 2023. ⁤Pertanto, l’anno 2023 continua la‍ sua marcia verso l’anno più caldo nei registri per‍ il pianeta.

Analisi regionale ​delle temperature

Europa: un ottobre⁢ più‌ caldo del normale

La temperatura media di ottobre 2023 in ‌Europa è stata di 1,3°C sopra i livelli del periodo 1991-2020. Ottobre 2023 è stato registrato come il quarto ottobre più caldo dal 1979 per⁢ l’Europa. Il⁤ più caldo rimane ottobre ​2022. ‌Le maggiori deviazioni positive⁢ della temperatura sono state registrate nelle regioni⁤ dell’Europa centrale e meridionale. Vicino e sotto la media la temperatura nelle regioni della Scandinavia. In⁢ totale, in Europa nell’ottobre 2023, circa 435 milioni di cittadini hanno vissuto un mese più caldo della media del periodo 1991-2020.

Balcani: temperature molto ​sopra la media

La‌ temperatura nei Balcani nell’ottobre 2023 è stata molto ⁣superiore alla media del ⁣periodo 1991-2020. Le ⁢maggiori⁢ deviazioni positive, dell’ordine di 3-5°C sopra i livelli⁤ del periodo 1991-2020, sono state registrate nei Balcani settentrionali, dove molti paesi hanno registrato l’ottobre più caldo nei registri. In nessun punto dei ⁣Balcani è stata registrata una deviazione negativa ​nell’ottobre‌ 2023.

Grecia: uno degli ottobre più caldi degli ultimi 30 anni

In Grecia, ⁤la temperatura nell’ottobre 2023 è stata notevolmente superiore alla ⁣media del periodo ⁤1991-2020, registrando uno degli ottobre più caldi degli ultimi 30‌ anni.