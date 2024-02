Il Castello di Amboise: un gioiello tra ⁢i Castelli della Loira

Esploriamo insieme i misteri del Castello di Amboise, un ​autentico gioiello tra‌ i​ Castelli della Loira, luogo di riposo eterno‍ del grande ‌Leonardo da Vinci. Questo castello ha ⁣un ruolo di rilievo nella storia francese, essendo stato ​la residenza preferita ‌dei re ⁢di Francia e il luogo dove hanno trascorso la loro infanzia. Tra i suoi arredi rinascimentali, il castello ha ospitato⁢ illustri personaggi che hanno lasciato⁣ un segno indelebile.

Le origini storiche

Sebbene il belvedere del castello reale di Amboise⁢ sia stato un punto di ‍osservazione strategico fin dal ‍neolitico, ‍entrerà nella⁤ grande storia solo nel ⁢VI ​secolo, ⁤quando il re francese ⁤Clodoveo incontrò⁣ il re dei Visigoti, Alarico. Dopo secoli di tumulto, Filippo⁣ Augusto⁢ riconquistò la ⁣Turenna e nel 1241 divenne⁢ feudatario della tenuta di Amboise. Nel 1431,​ Luigi d’Amboise, proprietario del ⁣castello, partecipò‌ a un complotto contro Louis de la⁣ Trémoïlle, favorito del re Carlo VII. Scoperto, evitò⁢ la condanna a morte ma vide ⁤il ⁣suo castello confiscato e‌ divenne di dominio ⁢reale.

Il castello sotto i re di Francia

Il⁤ re Luigi XI preparò il castello di Amboise per ospitare la regina e​ il⁣ delfino, il futuro ‍Carlo VIII, che nacque all’interno ‌del castello. Quando Carlo VIII salì al trono, scelse la dimora della sua infanzia per ​stabilire la roccaforte dei Valois. ‌Qui, avviò un grande ‍progetto per trasformare il complesso medioevale in un‍ sontuoso palazzo gotico. Il cantiere conobbe due fasi, la⁣ seconda delle quali iniziò al suo ritorno dall’Italia, dove​ rimase affascinato dalle opere del Rinascimento. ​Ospitò quindi numerosi artisti​ italiani​ per conferire al castello un ⁤raffinato⁢ stile rinascimentale. Il re morì però prematuramente, dopo aver battuto la ⁢testa contro un architrave di una porta del castello. ⁣Il suo successore Luigi​ XII proseguì i lavori⁤ e la‍ realizzazione dei giardini.

L’apice della gloria

Il re Francesco I crebbe ⁢ad Amboise e fu sotto il suo regno che il castello raggiunse l’apice della sua gloria. Il re fece venire dall’Italia il grande Leonardo⁤ da Vinci, che fece sistemare a Clos Lucé, a due ⁤passi dal castello, direttamente raggiungibile attraverso un passaggio ​sotterraneo. La salma del grande maestro italiano riposa ancora oggi nella cappella Saint-Hubert, adiacente al castello. Il re Enrico II e la sua sposa Caterina ⁢de’ Medici crebbero qui i loro figli, ma ben presto questa ‍tranquillità fu interrotta dalle guerre di religione intraprese durante il regno del figlio Francesco II. In seguito, la corte si allontanò dal ⁢castello che divenne una semplice tappa per i re Borboni.

Il declino e il⁢ ritorno alla grandezza

Un secolo più⁤ tardi, il castello subì un parziale smantellamento e divenne ​un luogo di‍ detenzione, tra cui la ⁤prigionia ‌del sovrintendente ‍del re, Nicolas Fouquet. Dopo la Rivoluzione Francese, il castello fu ceduto da Napoleone all’ex console ⁢Pierre-Roger Ducos, che​ fece demolire quasi due terzi del vecchio ​castello.

Dal XIX secolo fino ai giorni nostri, il ‍castello reale d’Amboise ha subito numerosi ‍lavori di restauro, che passo dopo passo, lo hanno riportato al ​suo antico ‍splendore. In estate,⁢ lo straordinario⁤ spettacolo di luci e suoni “La Prophétie d’Amboise” (La ‍Profezia di ⁢Amboise) rievoca gli antichi fasti‍ e gli intrighi di corte ai tempi di Carlo⁣ VIII.‌ Le proiezioni sulle facciate del castello fanno da scenografia alle 250 comparse e acrobati equestri che partecipano a questo spettacolo‍ storico senza precedenti.