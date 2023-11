Lisbona, la capitale del Portogallo, è una città cosmopolita facilmente raggiungibile da qualsiasi parte d’Europa. La città offre un’infinità di attrazioni e attività, rendendo difficile scegliere cosa fare e vedere. Ecco una selezione di 10 esperienze da non perdere durante la visita a Lisbona.

1. Esplorare il Castello di São Jorge e il quartiere di Alfama

Il Castello di São Jorge, situato nel punto più alto della città, offre una vista mozzafiato su Lisbona e sul fiume Tago. Passeggiare per le strade di Alfama, uno dei quartieri più caratteristici della città, è un’esperienza unica per comprendere il legame tra la città e il fiume.

2. Ascoltare il Fado

Indipendentemente dal proprio gusto musicale, ascoltare il fado, la musica tradizionale portoghese, durante una cena a lume di candela è un’esperienza da non perdere. Se si ha la fortuna di sentire il fado per le strade di Alfama, Mouraria o Madragoa, è importante cogliere l’occasione.

3. Visitare Terreiro do Paço

Terreiro do Paço, la piazza più grande di Lisbona, è un simbolo della città e della sua ricostruzione dopo il terremoto del 1755. Oggi, è un luogo ideale per una passeggiata lungo il fiume, specialmente al tramonto.

4. Salire sull’Elevador Santa Justa

L’Elevador Santa Justa, situato nel centro della città, offre una vista panoramica sulla parte antica di Lisbona. Questo ascensore, progettato da Ponsard, un allievo del famoso architetto Gustave Eiffel, ha più di cento anni.

5. Viaggiare in tram

Il tram è un mezzo di trasporto comune per i residenti di Lisbona, ma è anche uno dei migliori modi per esplorare i quartieri storici della città. Il tram numero 28 è il più famoso, ma ce ne sono molti altri.

6. Visitare il Mosteiro dos Jerónimos e la Torre de Belém

Lisbona vanta due monumenti classificati come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO: il Mosteiro dos Jerónimos e la Torre de Belém. Queste due gemme del gotico manuelino stupiscono tutti i visitatori con la loro bellezza e ricchezza di dettagli.

7. Assaporare un pastel de Belém

Il pastel de Belém è un dolce tipico della gastronomia portoghese. La ricetta segreta che rende questo dolce così unico è ben custodita. È un piacere da non perdere, specialmente se accompagnato da un caffè.

8. Visitare l’Oceanário nel Parque das Nações

Il Parque das Nações è un esempio di successo di riqualificazione di un’area industriale. L’Oceanário, uno dei più grandi acquari d’Europa, merita una visita per osservare la fauna e la flora dei vari oceani del nostro pianeta.

9. Visitare il Museu Nacional do Azulejo e il Museu dos Coches

Il Museu Nacional do Azulejo racconta la storia dell’azulejo in Portogallo, mentre il Museu dos Coches ospita una collezione unica di carrozze del XVIII secolo.

10. Cenare nel Bairro Alto

Lisbona è famosa per la sua vivace vita notturna. Dopo un pomeriggio di shopping nel quartiere di Chiado, non c’è niente di meglio che godersi il tramonto da uno dei belvedere di Santa Catarina o São Pedro de Alcântara, per poi cenare nel quartiere del Bairro Alto, un luogo perfetto per chi ama la vita notturna.