Scoperte archeologiche inaspettate:⁣ 396 forti romani rivelati da immagini satellitari della Guerra⁤ Fredda

Due millenni fa, l’Impero Romano eresse una serie di ‌forti lungo la frontiera settentrionale della Mezzaluna Fertile, un’area che‍ si estende dall’attuale Siria⁤ occidentale all’Iraq nord-occidentale. Recentemente, l’analisi di immagini satellitari declassificate risalenti alla Guerra Fredda ha portato alla scoperta di 396 forti romani precedentemente sconosciuti, sfidando le teorie esistenti sulla disposizione di tali strutture.

Scoperte sorprendenti da immagini storiche

Le prime ⁢indagini aeree

Nel 1920, Padre Antoine Poidebard condusse‍ una delle prime indagini aeree del mondo utilizzando un biplano dell’epoca della Prima Guerra Mondiale. Documentò 116 ‌forti‍ nella regione, riferendo che ​erano stati costruiti da⁤ nord a sud per ​stabilire un confine orientale ⁢dell’Impero Romano.

Risultati rivoluzionari da immagini‌ satellitari​ declassificate

Un⁤ recente studio ‍condotto da Dartmouth, basato sull’analisi di immagini satellitari declassificate della Guerra Fredda, ha⁣ rivelato l’esistenza di 396 forti romani precedentemente non documentati. Questi risultati‌ contraddicono l’affermazione ⁣di Poidebard che i​ forti erano disposti lungo un asse nord-sud, dimostrando invece che si estendevano da Mosul sul fiume Tigri ad Aleppo ⁢nella Siria occidentale.

Il ruolo delle immagini declassificate nella ​ricerca archeologica

Utilizzo di immagini satellitari della Guerra Fredda

Per lo studio, il team ha utilizzato immagini ⁢satellitari declassificate dell’era della Guerra Fredda, raccolte tra il 1960 e‍ il 1986. La maggior parte di ​queste immagini ⁣fanno parte del progetto CORONA Atlas, attraverso il quale ⁤il team​ ha sviluppato metodi migliori per correggere i dati ⁣e renderli ‍disponibili online.

Scoperte e ​categorizzazione

Il team ha esaminato immagini satellitari di circa ‍300.000 chilometri quadrati della Mezzaluna Fertile. Hanno mappato 4.500 siti noti e poi documentato ​sistematicamente ogni altro sito simile in ciascuna delle griglie di ⁣indagine di quasi 5⁤ per ‍5​ chilometri, risultando nell’aggiunta di 10.000​ siti non scoperti al database.

Quando il database è stato originariamente sviluppato, erano state create categorie⁢ morfologiche basate sulle diverse caratteristiche evidenti nelle immagini, che permettono⁣ ai ricercatori di eseguire interrogazioni. Una delle ⁣categorie era quella⁢ dei ​forti di Poidebard – quadrati distintivi⁣ di circa 50 per 100 ⁣metri, paragonabili in dimensioni a circa metà ⁤di un campo da calcio.

I ⁤forti sarebbero stati abbastanza grandi da ospitare⁤ soldati, cavalli⁢ e/o cammelli. ‌Alcuni dei forti avevano‌ torri di avvistamento negli⁣ angoli o sui lati. Sarebbero stati costruiti ⁣in pietra e mattoni di fango​ o interamente in quest’ultimo materiale, quindi alla fine queste strutture non permanenti si sarebbero dissolte nel terreno.

Sebbene la⁤ maggior parte dei forti documentati da Poidebard fossero probabilmente stati distrutti o nascosti⁤ da⁤ attività agricole, uso del suolo o altre attività tra il ⁣1920 e il 1960, il team è riuscito a trovare 38 dei ⁣116 forti⁣ di Poidebard, oltre a‌ identificarne altri 396.

Di questi 396‌ forti, 290 si trovavano ‍nella regione di studio e 106 erano ​stati trovati nella Siria occidentale, in Jazireh. Oltre a ⁣identificare forti simili alle fortezze murate trovate⁤ da Poidebard, ⁣il team ha identificato forti con caratteristiche architettoniche interne e quelli costruiti attorno a una cittadella ‍montuosa.

“Le nostre osservazioni sono piuttosto eccitanti e⁢ rappresentano solo⁣ una ‍frazione di ciò ⁣che probabilmente esisteva‍ in passato”, afferma il professor ⁤Jesse⁢ Casana di Dartmouth. “Ma la nostra analisi supporta ulteriormente l’idea che i forti fossero probabilmente utilizzati per sostenere il ⁢movimento di truppe, forniture e merci⁢ commerciali attraverso la regione”.